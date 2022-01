gurkerl.at Bot:innen sammeln ab sofort Decken, Schlafsäcke & Isomatten bei Lieferungen für obdachlose Menschen

Hilfsprojekt „Wärme schenken mit gurkerl.at“

Wien (OTS) - Wenn die Temperaturen eisig sind, ist schnelle Hilfe gefragt. Deshalb startet Österreichs innovativster Online-Supermarkt gurkerl.at ab sofort ein Hilfsprojekt, das obdachlosen Menschen auf schnellem und unkompliziertem Weg im Winter Wärme spendet. Ein Monat lang (17.01.2022 bis 19.02.2022) können gurkerl.at Kund:innen Schlafsäcke, Isomatten sowie Woll- und Fleecedecken in ihre gurkerl.at Einkaufssackerl verpacken und den gurkerl.at Bot:innen mitgeben. gurkerl.at liefert die Sachspenden in regelmäßigen Abständen bei der Caritas der Erzdiözese Wien ab, um möglichst schnell Wärme zu schenken.

„ Wohlige Wärme im Winter ist leider für viele Menschen in Österreich wahrer Luxus, weil sie trotz eisiger Temperaturen auf der Straße leben. Um diesen Menschen auch Wärme zu schenken, arbeiten wir ab sofort mit der Caritas der Erzdiözese Wien zusammen. Wir bieten unseren Kund:innen auf schnellem, unkompliziertem Weg die Möglichkeit, mit unserer Hilfe obdachlosen Menschen Wärme zu spenden “, erklärt gurkerl.at Geschäftsführer Maurice Beurskens das neue Hilfsprojekt von Österreichs innovativstem Online-Supermarkt. „ Wir haben fast keine Decken und Isomatten mehr für Menschen, die nachts im Freien schlafen “, schildert Judith Hartweger, Leiterin der „Gruft“ der Caritas, die aktuelle Situation.

Kund:innen von gurkerl.at können ohne Aufwand, Kosten und Wegzeit Wärme schenken

gurkerl.at nutzt seine Infrastruktur und setzt auf die Hilfsbereitschaft seiner Kund:innen, um dieses Hilfsprojekt zu realisieren. Wenn Kund:innen Schlafsäcke, Isomatten sowie Woll- oder Fleecedecken in gewaschenem Zustand haben, die sie der Caritas der Erzdiözese Wien für obdachlose Menschen spenden möchten, können sie diese in ein leeres gurkerl.at Einkaufssackerl ihrer letzten Bestellung geben. Die so verpackte Sachspende nimmt eine:r der gurkerl.at Bot:innen gerne bei der Lieferung des nächsten Einkaufs entgegen. Alle Sachspenden werden von gurkerl.at gesammelt und bereits während der einmonatigen Laufzeit des Hilfsprojekts in regelmäßigen Abständen an die Caritas der Erzdiözese Wien übergeben.

