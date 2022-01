Herbert-Steiner-Preis 2021

Online-Preisverleihung, 20. Jänner 2022

Wien (OTS) - Herbert-Steiner-Preis 2021

Seit 2004 verleihen das DÖW und die International Conference of Labour and Social History (ITH) den Herbert-Steiner-Preis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten über Widerstand, Verfolgung, Exil in der Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus und über die Geschichte der Arbeiterbewegung. Der Preis ist nach dem Mitbegründer und langjährigen Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) und der International Conference of Labour and Social History (ITH) - dem 2001 verstorbenen Herbert Steiner - benannt.

2021 hat die Jury folgende Arbeiten ausgewählt:

Elisabeth Luif: "... daß die Arbeiterschaft unmittelbar als erster Waggon hinter der Lokomotive rangiert." Integrationsstrategien im Austrofaschismus am Beispiel der "Sozialen Arbeitsgemeinschaft"

Douglas Carlton McKnight: Persecution and Resistance: The Carinthian Slovenes and Memories of the Second World War

Laudatores:

Ingrid BAUER (für Douglas Carlton McKnight)

Peter HUEMER (für Elisabeth Luif)

Begrüßung: Gerhard BAUMGARTNER, wissenschaftlicher Leiter des DÖW

Moderation: Christine SCHINDLER, Schriftführerin des Herbert Steiner-Preises

Der Link zur Veranstaltung wird nach Anmeldung zugeschickt.

Zeit:

Donnerstag, 20. Jänner 2022, 18.00 Uhr

Anmeldung: office @ doew.at

https://www.doew.at/termine/herbert-steiner-preis-2021

Rückfragen & Kontakt:

Christine Schindler, BA

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW)

Altes Rathaus, Wipplinger Str. 6-8

1010 Wien

Mobile 0043 699 1158 7464

www.doew.at