Studie: Kryptowährungen vor Durchbruch in Österreichs Online-Handel

23 % der Online-Händler akzeptieren schon Bitcoin & Co.

Weitere 46 % wollen Kryptowährungen binnen 12 Monaten im Checkout integrieren

35 % können sich vorstellen, mittelfristig nur mehr Kryptowährungen anzunehmen





Österreichs Online-Handel macht Riesenschritte in Richtung Kryptowährungen: Das zeigt die neue, von Paysafe (NYSE: PSFE) beauftragte internationale Studie „Lost in Transaction“ unter heimischen Onlineshop-Betreibern.

Fast ein Viertel der heimischen Online-Shops (23 %) akzeptiert demnach bereits Kryptowährungen im Checkout. Und im Lauf des neuen Jahres wird diese Quote markant steigen: Denn knapp jeder zweite befragte Shop-Betreiber (46 %) gibt an, Kryptowährungen innerhalb der nächsten 12 Monate an der digitalen Kasse einführen zu wollen.

35 % können sich dabei sogar vorstellen, mittelfristig nur mehr solche Zahlungsmittel zu akzeptieren. Kein Wunder, dass exakt die Hälfte der Befragten der Aussage zustimmt, dass „Kryptowährungen die Zukunft des Bezahlens“ seien. Und gleich 58 % sehen in Bitcoin & Co. eine Chance, leichter in neue Länder zu expandieren und ihre Internationalisierung voranzutreiben – eine wesentliche Perspektive für heimische Online-Shops.

Genau hier knüpft Udo Müller, CEO der eCash-Division von Paysafe, zu der paysafecard, Paysafecash und viacash gehören, an: „Internationalisierung und Digitalisierung gehen Hand in Hand – das haben wir bei paysafecard selbst erlebt. Egal ob es wie bei uns eCash oder eben Kryptowährungen sind: Die customer experience beim online Shoppen und Bezahlen wird sich in den kommenden Monaten dramatisch wandeln. Wir sehen eCash als komplementär zu Kryptowährungen, da die Ziel- und Verwendergruppen deutlich verschieden sind. Es bleibt daher für uns spannend, diese Entwicklung mit unseren Produkten voranzutreiben.“





Über die Studie

Sapio Research führte die Studie im Auftrag von Paysafe durch und befragte in der Zeit von 22. Oktober bis 1. November 2021 918 Online-Unternehmen (in der Größenordnung von 1 bis 50 Mitarbeitern) in Österreich, Deutschland, den USA, Großbritannien, Kanada, Brasilien, Bulgarien und Italien.

