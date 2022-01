Tausend kleine Traurigkeiten

In einer Diskussion mit Oliver Das Gupta (Spiegel/Der Standard) und Armin Thurnher (FALTER) präsentiert Autor Daniel Wisser ein Buch mit politischen Artikeln

Wien (OTS) - Von der Rede, die Daniel Wisser für das "Fest der Freude", den Tag der Befreiung Österreichs vom NS-Regime, im Mai 2019 schrieb, bis zum Rückzug Sebastian Kurz' im Dezember 2021 erstreckt sich der Zeitraum, in dem der Autor politische Artikel schrieb. Sie erschienen vor allem auf zackzack.at, aber z.T. auch in Der Standard, profil und Kurier.

"Tausend kleine Traurigkeiten" (bahoe books, 2022) fasst diese Artikel nun in einem Buch zusammen, das am 18.1.2022 erscheint und am 21.1.2022 im Rahmen einer Diskussion mit Oliver Das Gupta (Spiegel/Der Standard) und Armin Thurnher (FALTER) im Wiener Literaturhaus präsentiert wird (vor Ort und als Live Stream).

https://www.ots.at/redirect/literaturhaus

Artikel aus aktuellen Anlässen bringen geschichtliche Zusammenhänge ins Spiel, machen Freudsche Tippfehler wie "Faorschung in der Pandemie" zu ihrem Kapital und klären die Frage, ob Sebastian Kurz seine eigene Großmutter ist.

