Lotto: Wiener nutzte Bonus-Ziehung für Solo-Sechser mit 3,3 Mio. Euro

300.000 Extra-Euro für win2day-User, und zwei Joker Gewinner

Wien (OTS) - Rainer Schönfelder hat gewissermaßen einen Spielteilnehmer aus Wien zum dreifachen Millionär gemacht. Der ehemalige österreichische Ski-Star moderierte in seiner gewohnt charmanten Art die Lotto Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag, und dabei stand ein Dreifachjackpot auf dem Spiel. Einzig eine in Wien gespielte Quittung trug im ersten von drei Quicktipps die „sechs Richtigen“ und brachte damit ihrem Besitzer rund 3,3 Millionen Euro.

Für ihren Fünfer mit Zusatzzahl erhalten ein Wiener und ein Oberösterreicher jeweils rund 58.000 Euro. Beide Gewinner waren mit Quicktipps erfolgreich.

Unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto Tipps wurden einmal 300.000 Euro extra verlost. Der gewinnbringende Tipp ist auf der Quittung mit der Nummer 674 457 7161, die über die Spieleseite win2day gespielt wurde.

LottoPlus

Bei LottoPlus endete die Bonus-Ziehung ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 40 Fünfer aufgeteilt, die jeweils rund 8.400 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Zwei Quittungen schließlich trugen die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ zum Joker. Damit gehen jeweils rund 98.000 Euro nach Niederösterreich und in die Steiermark.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. Jänner 2022

1 Sechser zu EUR 3.264.949,30 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 57.823,50 78 Fünfer zu je EUR 1.617,40 257 Vierer+ZZ zu je EUR 147,20 4.360 Vierer zu je EUR 48,20 6.368 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 68.732 Dreier zu je EUR 5,50 243.371 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 14 20 29 34 41 Zusatzzahl 11

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. Jänner 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 40 Fünfer zu je EUR 8.382,10 2.656 Vierer zu je EUR 21,30 44.844 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 11 22 25 29 38

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. Jänner 2022

2 Joker EUR 97.555,80 11 mal EUR 8.800,00 98 mal EUR 880,00 1.022 mal EUR 88,00 9.408 mal EUR 8,00 94.595 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 4 6 5 0 2

