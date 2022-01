Erfolgreiches Comeback für „Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien: Mit 439.000 Bestwert des Satireformats

Nächste Ausgabe am 21. Jänner in ORF 1

Wien (OTS) - 439.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich Peter Kliens gestriges (14. Jänner 2022) Comeback mit dem politsatirischen Wochenrückblick „Gute Nacht Österreich“ in ORF 1 nicht entgehen lassen und bescherten dem TV-Format den Bestwert seit Bestehen. Der Markanteil der Sendung mit einem Spitzenwert von 451.000 lag bei 26 Prozent. Auch in den jungen Zielgruppen E12–29 und E12–49 erreichte die Late-Night-Satire einen Rekordwert von je 30 Prozent.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Peter Klien ist fulminant zurückgekehrt! Ich gratuliere ihm sehr dazu und danke dem gesamten Team der ORF-Unterhaltung für die beharrliche Weiterentwicklung von ‚Gute Nacht Österreich‘. Es freut mich sehr, dass damit die Satire einen neuen Fixpunkt im ORF-Programm hat.“

ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer: „Die große Publikumsresonanz zum Neustart freut mich sehr! Die Vorarbeiten seit dem Herbst – mit weiterentwickeltem Konzept sowie Sendungselementen, neuem Sendeplatz und fixiertem Starttermin im Jänner – zeigen, dass wir vieles richtig gemacht haben. Ich gratuliere Peter Klien, sowie dem Redaktions- und Produktionsteams sehr herzlich und freue mich auf viele weitere Ausgaben.“

Die nächste Ausgabe von „Gute Nacht Österreich – eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit Gebhardt Productions GmbH – steht am Freitag, dem 21. Jänner 2022, um 23.10 Uhr in ORF 1 auf dem Programm.

