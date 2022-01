Bestens gerüstet für hohes Testvolumen: Lifebrain baut COVID-19 Labor in Wien massiv aus

Zwei zusätzliche Pavillons für Labor und Logistik eröffnet

Aufstockung der Kapazität auf 800.000 PCR-Tests pro Tag

25 Mio. Euro Investition, über 500 neue Mitarbeiter*innen seit November

Neu: Analyse der Gurgeltests aus Wiener Volks- und Sonderschulen

Das Lifebrain-Labor in Wien, Europas größtes und modernstes COVID-19 Labor, erhöht seine Testkapazität für COVID-19 PCR-Tests nochmals signifikant: Heute wurden gemeinsam mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zwei zusätzliche Pavillons auf dem Areal der Klinik Penzing / Baumgartner Höhe eröffnet. Damit kann das Lifebrain-Labor 800.000 PCR-Tests pro Tag analysieren und ist bestens für das kontinuierlich wachsende Testvolumen gerüstet.

Die zusätzlichen Kapazitäten decken unter anderem seit 10. Jänner 2022 die Gurgeltests an den Wiener Volks- und Sonderschulen ab. Auch die Ausweitung des Wiener „Alles gurgelt!“-Programms sowie Testprogramme für andere Bundesländer (z. B. PCR-Teststraßen in Salzburg, Apotheken in Niederösterreich, „Alles gurgelt!“ für Unternehmen in Oberösterreich) sind damit abgedeckt.

In der laufenden Woche verzeichnete Lifebrain täglich Rekordzahlen: Allein im Rahmen des „Alles gurgelt!“-Programms wurden am 10. Jänner 259.243 Proben, am 11. Jänner 238.333 Proben, am 12. Jänner 263.075 und am 13. Jänner 239.066 Proben analysiert – also insg. 999.717 Proben, mit einer durchschnittlichen Positivitätsrate von 2,29%. Insgesamt – inklusive Testprogrammen aus anderen Bundesländern – fielen im Lifebrain-Labor in diesem Zeitraum am 10. Jänner 307.937 Proben, am 11. Jänner 339.422 Proben, am 12. Jänner 327.693 Proben und am 13. Jänner 313.110 Proben an – also insg. 1.288.162 Proben, mit einer durchschnittlichen Positivitätsrate von 2,57%.

Gesundheitsstadtrat Hacker: Ausweitung der PCR-Testungen wichtiger Baustein zur Eindämmung der nächsten Infektionswelle

„Bereits früh im Jahr 2020 hat sich die Bundeshauptstadt Wien dazu entschlossen, eine offensive PCR-Teststrategie zu fahren. So können wir positive Fälle frühzeitig aus dem Infektionsgeschehen nehmen, noch bevor es zu größeren Clusterbildungen kommt und nur so schaffen wir ein breites und präzises Virusvariantenmonitoring. Nirgendwo auf der Welt kommen Bürgerinnen und Bürger so schnell und so einfach zu einem PCR-Test wie in Wien. Nicht zuletzt auch dank „Alles gurgelt!“ kann Wien alleine in etwa so viele PCR-Tests durchführen wie ganz Deutschland es schafft,“ erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker anlässlich der Eröffnung. „Es geht aber auch um das Wohlbefinden der Wienerinnen und Wiener in der Pandemie. Wenn sich an einem einzigen Tag ein Viertel der Wiener Bevölkerung testen lässt und sich davon 98,8% – in einer eh schon recht schwierigen Zeit – darüber freuen können, dass bei ihnen am Testbefund ‚negativ‘ steht, bin ich auch darüber froh, dass unsere Mitmenschen einen Beitrag leisten können, um unsere Stadt möglichst sicher durch diese Pandemie zu bringen. Mir geht es in der Gesundheitspolitik eben auch um die Gesundheit der Menschen in unserer Stadt – in all ihren Facetten. Hier ist Lifebrain ein wichtiger und verlässlicher Partner an der Seite der Stadt Wien.“

Lifebrain-Ziel: Zuverlässige PCR-Tests für ganz Ostösterreich

„Im Vordergrund unserer Bemühungen steht die Vision, dem Osten des Landes flächendeckend eine qualitativ hochwertige, rasche und stabile Analyse von PCR-Tests zu garantieren“, erklärt Lifebrain-Geschäftsführer Univ.Prof. Dr. Michael Havel. „Mit dem substanziellen Ausbau von Labor und Logistik können wir für unseren wichtigsten Partner, die Stadt Wien, auch große Mengen an zusätzlichen PCR-Analysen für neue Zielgruppen wie z. B. die Wiener Schulen ermöglichen. Darüber hinaus können wir der gesamten Ostregion des Landes zuverlässige und zeitnahe PCR-Testergebnisse anbieten. Entsprechende Gespräche gibt es z. B. mit dem Land Niederösterreich. Dort analysieren wir bereits seit Mitte November die PCR-Tests zahlreicher Apotheken. Durch unsere langjährige Erfahrung in Italien und unsere mehr als zwölfmonatige Erfahrung mit hochwertigen PCR-Testungen in großen Mengen im Rahmen des "Alles gurgelt!"-Programms können wir unsere Logistik und die Abläufe im Labor kontinuierlich in allen Bereichen optimieren. Damit liegen unsere Befunde praktisch ausnahmslos innerhalb der vorgesehenen 24 Stunden vor – auch bei den aktuell täglich steigenden Probenzahlen“, so Havel über sein hochmotiviertes Lifebrain-Team.

Generalsanierung und Ausbau von zwei weiteren Pavillons für Labor und Logistik

Anfang Dezember startete die Generalsanierung von zwei zusätzlichen Pavillons, um die steigenden Testvolumina bestmöglich gewährleisten zu können. In nur acht Wochen wurden die historischen Bauten aus der Planung von Otto Wagner (Pavillon 9 und Pavillon 15 in der Klinik Penzing / Baumgartner Höhe) für den Hightech Labor- und Logistikbetrieb umgebaut: Dafür wurde die überholte Infrastruktur von Grund auf saniert, rund 237 km Datenleitungen und 182 km Stromkabel verlegt, eine eigene 800 kVA Trafostation samt 700 kVA Notstromaggregat durch die Wiener Netze installiert und die für den Laborbetrieb notwendige hygienisch reine, keimfreie Atmosphäre geschaffen.

In Pavillon 15, dem zweiten Lifebrain Labor-Pavillon, wurden 55 neue Pipettierroboter und 84 PCR-Analysegeräte eingebaut und bereits Ende Dezember im Probebetrieb auf Herz und Nieren getestet. Dank der hervorragenden Vernetzung der Lifebrain Gruppe konnten die Analysegeräte trotz aktuell enorm hoher Nachfrage auf dem Weltmarkt sehr kurzfristig bestellt und ausgeliefert werden. In Pavillon 9, der mit Ende Jänner fertig gestellt wird, ist ein weiteres Logistikzentrum untergebracht. Die Räumlichkeiten wurden für die möglichst rasche und effiziente Vorbereitung der eingelangten Proben zur Analyse (Auspacken, Sichtprüfung, Scannen, Registrierung, thermische Inaktivierung) umgebaut und optimiert.

Zusätzlich wurden in den letzten zwei Monaten mehr als 500 neue Mitarbeiter*innen eingestellt und eingeschult. Somit sind aktuell insgesamt knapp 1.700 Mitarbeiter*innen aus 54 Nationen bei Lifebrain beschäftigt. In den nächsten Wochen werden 250 weitere Mitarbeiter*innen eingestellt.

Fotos von der Eröffnung werden ab ca. Mittag vom PID zur Verfügung gestellt.

