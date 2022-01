Rekordbilanz für ORF-TVthek – 2021 erfolgreichstes Jahr seit Gründung von Österreichs größter Videoplattform

Wien (OTS) - Im Jahr 2021 sorgte das Video-Angebot des ORF in Web und App für zahlreiche Rekorde: Mit durchschnittlich 13,4 Millionen Visits pro Monat hatte die 2009 gegründete ORF-TVthek ihr bisher erfolgreichstes Jahr. Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote des ORF insgesamt (Videos auf der ORF-TVthek und anderen ORF.at-Angeboten) erzielten pro Monat durchschnittlich 11,1 Millionen Nettoviews, 69,1 Millionen Bruttoviews und ein Nutzungsvolumen von 302 Millionen Minuten, was bei Bruttoviews und Nutzungsvolumen ebenfalls neue Rekordwerte bedeutet.

Dr. Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung:

„Die ORF-TVthek hat in den vergangenen Jahren einen entscheidenden Beitrag zur Modernisierung des ORF und seines Onlineangebots geleistet. Sie wird in Zukunft noch weiter ausgebaut und bleibt ein ganz wesentlicher Baustein der ORF-Streamingstrategie. Wir setzen damit den Weg der Digitalisierung unseres Unternehmens unter Nutzung aller relevanten Technologien und Plattformen konsequent fort.“

Thomas Prantner (bis Ende 2021 Onlinechef des ORF):

„Als Gründer der ORF-TVthek freue ich mich ganz besonders, dass wir im Jahr 2021 mit durchschnittlich 13,4 Mio. Visits pro Monat einen neuen All-Time-High-Rekordwert für die ORF-TVthek erzielen und damit die Erfolgsstory Österreichs größter Videoplattform fortsetzen konnten. Dies ist vor allem die Leistung eines großartigen Teams in Redaktion, Technik und Marketing, bei dem ich mich herzlichst für die hervorragende Arbeit bedanken möchte. Damit kann ich den neuen Verantwortlichen für den ORF-Digitalbereich ein erfolgreiches und attraktives Produkt übergeben“.

Maßgeblich zum Erfolg des Video-Angebots auf ORF-TVthek und im ORF.at-Network insgesamt trug wie schon im Vorjahr u. a. die umfassende Corona-Berichterstattung bei, die auf der ORF-TVthek von der Bereitstellung von Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten aller Sendungen und Beiträge des ORF-Fernsehens, ca. 250 unkommentierten Live-Streams von Pressekonferenzen, Statements, Reden etc. („Live Spezial“) bis zu „Im Fokus“-Schwerpunkten und Videoarchiven reichte. Andere Kanäle des ORF.at-Networks – allen voran news.ORF.at – banden ebenfalls laufend umfangreiches Videomaterial in ihre Angebote ein.

Weitere Erfolgsfaktoren waren die stark nachgefragten Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der Sendungen zu innenpolitischen Geschehnissen, der Übertragungen von den Top-Sportevents (EURO, Olympia, Formel 1, Alpine Ski WM etc.) und der Video-Angebote zu Top-TV-Events wie „Dancing Stars“, „Starmania“ oder „Vorstadtweiber“.

Neue Höchstwerte für das ORF-Bewegtbild-Angebot

Laut Online-Bewegtbildmessung (AGTT / GfK TELETEST Zensus), die Nutzungsdaten für das Streamingangebot (Live-Streams und Videos-on-Demand) des gesamten ORF.at-Netzwerks (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen ORF.at-Seiten inkl. Apps) ausweist, wurden 2021 in Österreich bei den Bruttoviews (registrierte Videostarts) mit 69,1 Millionen pro Monat und dem Gesamtnutzungsvolumen mit 302 Millionen Minuten neue Höchstwerte seit Einführung der Online-Bewegtbildmessung verzeichnet. Auch die Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) von 11,1 Millionen im Monatsschnitt bestätigen die hohe Nutzung der ORF-Angebote.

Im EURO-Monat Juni erreichte das Online-Bewegtbild-Angebot des ORF insgesamt mit 108,9 Millionen Bruttoviews und einem Gesamtnutzungsvolumen von 473 Millionen Minuten die bisher höchsten Monatswerte überhaupt und erzielte bei den Nettoviews mit 14,4 Millionen den Topwert der vergangenen drei Jahre. Der Einzeltag mit der höchsten Nutzung im Jahr 2021 war der 18. Juli bei den Nettoviews (923.000), der 13. Juni bei den Bruttoviews (7,2 Millionen, bisheriger Rekord seit Einführung der Messung) und der 26. Juni beim Nutzungsvolumen (33 Millionen Minuten).

ORF-TVthek: Rekord bei den Visits

Die ORF-TVthek erzielte laut interner Statistik 2021 pro Monat im Schnitt 13,4 Millionen Visits (zusammenhängende Besuche, Web und Apps), steigerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent und wurde somit intensiver genutzt als jemals seit ihrem Launch.

Stärkster Monat im Jahr 2021 – und zweitstärkster seit Bestehen der ORF-TVthek insgesamt – war bei den ORF-TVthek-Visits der von der EURO 2020 geprägte Juni mit 16,7 Millionen. Der 12. Dezember (v. a. Formel-1-Finale, dazu Ski alpin) wies 2021 mit rund 887.000 Visits die höchste Tagesnutzung auf.

Die ORF-TVthek wird von den Userinnen und Usern nicht nur via Web, sondern auch via App stark genutzt: Laut interner Statistik wurde die App bis inkl. 31. Dezember 2021 insgesamt 3,7 Millionen Mal heruntergeladen, der Anteil der Apps an der Gesamtperformance (Web + Apps) lag bei den Visits 2021 bei 27 Prozent.

Neuerungen auf der ORF-TVthek

Neben dem umfassenden Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot von TV-Sendungen konnte die ORF-TVthek 2021 auch mit zahlreichen Neuerungen bzw. Spezialservices bei ihren Userinnen und Usern punkten: Mehr als 1.000 unkommentierte Live-Streams von Pressekonferenzen, Statements, Reden etc. ergänzten im Rahmen des „Live Spezial“-Services die tagesaktuelle TV-Berichterstattung; neue Videoarchive wie zum Thema „Gelebte Inklusion in der Gesellschaft“ oder „Die Welt der Medien: Best of DialogForum“ wurden zum „ORF-TVthek goes school“-Angebot in der Rubrik „History“ hinzugefügt; eine neue „News“-Lane auf der Startseite wurde implementiert; die EURO 2020 wurde in gestochen scharfer UHD-Qualität präsentiert und Zusatz-Live-Streams wie z. B. Tactical Feeds wurden bereitgestellt; im technischen Bereich wurde die Bereitstellung der ORF-TVthek auf weiteren Plattformen und Endgeräten (Sky, Hisense, Alexa) umgesetzt.

Intensive mobile Nutzung

Auch das Jahr 2021 zeigt, dass die mobile Nutzung von Video-Angeboten große Bedeutung hat: Laut Online-Bewegtbildmessung erfolgten im Dezember 2021 insgesamt 37 Prozent aller Bruttoviews bzw. registrierter Videostarts bei ORF-Streaming-Angeboten (ORF-TVthek und andere ORF.at-Sites) über mobile Endgeräte (Webbrowser- und App-Nutzung), also über Handy, Smartphone oder Tablet. Bereits 21 Prozent der Bruttoviews entfielen im Dezember 2021 auf die Nutzung via Smart-TV, womit diese Plattform stetig an Bedeutung gewinnt.

Die Top 10 der Live-Stream- und Video-on-Demand-Sendungen sowie LIVE-SPEZIAL-Streams 2021

Live-Stream-Sendungen (ohne Doppelnennungen)

1. FUSSBALL EM ITA-ENG ELF – 2021-07-11 23:46:07: DRW_at: 149.854, BV_at: 182.208

2. FUSSBALL EM ITA-AUT VLG1 – 2021-06-26 22:58:14: DRW_at: 132.674, BV_at: 186.513

3. FUSSBALL EM ITA-ESP ELF – 2021-07-06 23:30:03: DRW_at: 105.520, BV_at: 140.946

4. FUSSBALL EM FRA-SUI ELF – 2021-06-28 23:33:00: DRW_at: 100.098, BV_at: 135.044

5. FUSSBALL EM NED-AUT HZ1 – 2021-06-17 21:00:04: DRW_at: 95.507, BV_at: 213.914

6. FUSSBALL EM ENG-DEN HZ2 – 2021-07-07 21:59:44: DRW_at: 94.508, BV_at: 175.901

7. FUSSBALL EM SUI-ESP ELF – 2021-07-02 20:31:52: DRW_at: 89.016, BV_at: 135.199

8. FUSSBALL EM UKR-AUT HZ1 – 2021-06-21 18:00:19: DRW_at: 87.534, BV_at: 342.965

9. FUSSBALL EM FRA-GER HZ2 – 2021-06-15 22:00:48: DRW_at: 87.246, BV_at: 233.107

10. FUSSBALL EM ENG-GER HZ2 – 2021-06-29 19:01:18 DRW_at: 86.043, BV_at: 200.626

Video-on-Demand-Sendungen (ohne Doppelnennungen)

1. ZIB 2 (Interview S. Kurz zu Korruptionsvorwürfen) – 2021-10-06 22:00:00: DRW_at: 70.008, BV_at: 614.988

2. IM ZENTRUM („Zwischen Türkis und Schwarz – Wohin steuert die ÖVP?") – 2021-10-17 22:17:35: DRW_at: 60.224, BV_at: 124.117

3. ZIB 2 AM SONNTAG (Filzmaier: „Vertrauensfiasko“ in Pandemiebekämpfung) – 2021-03-14 21:52:05: DRW_at: 48.124, BV_at:

319.485

4. ZEIT IM BILD (u. a. zu COVID-Demo in Wien) – 2021-11-20 19:29:59:

DRW_at: 46.829, BV_at: 540.376

5. MEGHAN UND HARRY BEI OPRAH – DAS INTERVIEW – 2021-03-08 13:50:17:

DRW_at: 44.086, BV_at: 878.176

6. AM SCHAUPLATZ („Ein Land, zwei Welten“) – 2021-10-28 21:05:55:

DRW_at: 38.335, BV_at: 71.744

7. DN: WILLKOMMEN ÖSTERREICH – 2021-03-16 22:02:31: DRW_at: 35.867, BV_at: 305.351

8. DOK 1: NICHTS GEHT MEHR – SIEBEN TAGE OHNE STROM – 2021-11-03 20:15:10: DRW_at: 33.510, BV_at: 59.483

9. VORSTADTWEIBER – 2021-01-11 20:15:47: DRW_at: 33.205, BV_at:

59.340

10. DANCING STARS – DIE ENTSCHEIDUNG (mit Heiratsantrag an Maria Santner) – 2021-11-19 22:27:12: DRW_at: 32.936, BV_at: 185.083

LIVE-SPEZIAL-Streams

Das „LIVE SPEZIAL“-Service der ORF-TVthek (u. a. in Zusammenarbeit mit der APA) stellt ergänzend zur tagesaktuellen TV-Berichterstattung Zusatz-Live-Streams von Pressekonferenzen, Reden und Veranstaltungen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Chronik und Sport als Additional Content zur Verfügung. Die Top-10-LIVE-SPEZIAL-Streams 2021 waren:

1. Ergebnisse der Landeshauptleute-Konferenz – 2021-11-19 10:10:00:

DRW_at: 37.886, BV_at: 176.836

2. Persönliche Erklärung von Gesundheitsminister Anschober – 2021-04-13 09:25:00: DRW_at: 27.765, BV_at: 103.016

3. Statement von Bundeskanzler Sebastian Kurz – 2021-10-09 19:25:00:

DRW_at: 25.124, BV_at: 94.654

4. Formel 1 Großer Preis von Brasilien 2021: Qualifying – 2021-11-12 19:55:00: DRW_at: 22.356, BV_at: 57.263

5. PK der Bundesregierung zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie – 2021-01-17 10:55:00: DRW_at: 15.764, BV_at: 85.360 6. PK zur Lockdown-Entscheidung – 2021-02-01 15:50:00: DRW_at:

14.400, BV_at: 326.945

7. PK: Rücktritt von Sebastian Kurz – 2021-12-02 11:25:00: DRW_at:

11.937, BV_at: 28.626

8. PK nach Corona-Krisengipfel – 2021-11-14 12:25:00: DRW_at: 10.532, BV_at: 37.701

9. Statements nach dem COVID-Gipfel – 2021-03-22 17:55:00: DRW_at:

10.255, BV_at: 51.944

10. EM 2020: Belgien – Russland (in voller Länge nur im Web) – 2021-06-12 20:00:00: DRW_at: 10.032, BV_at: 95.522

Quelle: AGTT / GfK TELETEST Zensus, Nutzung in Österreich

Legende: DRW_at: Durchschnittsreichweite (analog zu TV auf Basis der gemessenen Nutzungsdauer ermittelte Anzahl von Userinnen und Usern); BV_at: Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags); _at: Nutzung in Österreich

