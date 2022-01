China-Laos-Eisenbahn treibt Entwicklung in Yuxi, Yunnan, voran

Yuxi, China (ots/PRNewswire) - Am 3. Januar war der internationale Güterzugdienst China-Laos einen Monat in Betrieb und hat bereits 670.000 Passagiere befördert und 170.000 Tonnen Güter mit einem Wert von über 500 Millionen Yuan (ca. 78,5 Millionen USD) transportiert.

Yuxi City in der südwestchinesischen Provinz Yunnan verfügt über einen 145 km langen Abschnitt der 1.035 Kilometer langen China-Laos-Eisenbahn mit fünf Stationen (Yuxi, Eshan, Yanhe, Huanian und Yuanjiang), die durch die Innenstadt verlaufen.

Am 23. Dezember 2021 verzeichnete der Bahnhof Yuxi über 85.000 Passagierfahrten. Seit der erste internationale Güterzug in Yuxi am 27. Dezember am Bahnhof Yanhe abfuhr, sind nach Angaben der Werbeabteilung der Stadt Yuxi mehr als 50 Ladungen Kühlkettentransportgüter verschickt worden.

Eine Fahrt mit der China-Laos-Eisenbahn bietet eine angenehme Möglichkeit, die einzigartige Naturlandschaft und die kulturellen Bräuche entlang der Yuxi-Strecke zu erleben. Die fossile Fundstätte Chengjiang, als einzige fossile Welterbestätte in Asien, enthüllt die Evolutionsgeschichte kambrischer Erdorganismen und gilt als eine der erstaunlichsten wissenschaftlichen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Das Ailao-Gebirge erstreckt sich über tropische und subtropische Zonen und wird von den Vereinten Nationen als Mensch- und Biosphärenreservat für die Beobachtung von Waldökosystemen und den internationalen Schutz von Zugvögeln aufgeführt. Yuxi wird mit seiner einzigartigen Geschichte und Kultur Touristen aus aller Welt mit offenen Armen empfangen.

