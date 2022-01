„Stars singen Stars“ - Radio Niederösterreich feiert Musik aus Österreich

Sendetermin: Von 17.-27. Jänner – immer nach 8 Uhr auf Radio NÖ

St. Pölten (OTS) - In der zweiten Auflage der exklusiven Aktion auf Radio Niederösterreich singen nicht nur heimische Musikgrößen ihren Lieblingshit aus Österreich. Francine Jordi singt Nickerbocker, Chris Steger singt Georg Danzer, Carl Peyer singt Hansi Dujmic und noch einige mehr sind für die Hörerinnen und Hörer von Radio NÖ ins Studio gegangen, um einen österreichischen Hit neu aufzunehmen.

Ab 17. Jänner gibt es die neuen Songs immer nach 8 Uhr in „Guten Morgen NÖ“ auf Radio NÖ zu hören. Im Interview erzählen die Musikerinnen und Musiker, warum gerade dieses Lied sie berührt und von welchen rot-weiß-roten Musik-Legenden sie selbst geprägt wurden.

„Das Programm von Radio NÖ ist von Musik aus Österreich geprägt. Sie wird quer durch die Generationen gerne gehört und ist ein wichtiger Teil unseres Programms, das eine wesentliche Plattform für heimische Künstlerinnen und Künstler ist.“, betont ORF NÖ Landesdirektor Robert Ziegler. Radio NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler: „‚Stars singen Stars‘ geht als exklusive Aktion auf Radio NÖ heuer in die zweite Runde. Wir zeigen, dass nicht nur heimische Künstlerinnen und Künstler von österreichischer Musik geprägt worden sind. Auch Stars wie Francine Jordi schätzen sie und verbinden besondere Momente mit dem einen oder anderen Lied ,Made in Austria´.“

Schon wieder eine Single in den Startlöchern

Bei der ersten Ausgabe von „Stars singen Stars“ im April 2021 hat Monika Ballwein den Fendrich-Klassiker „I Am From Austria“ gesungen. Die Aufnahme ist so gut gelungen, dass Ballwein dann sogar alle Rechte bekommen hat und diese Cover-Version als Single herausbringen durfte.

Soviel dürfen wir schon verraten: Auch bei der zweiten Ausgabe von „Stars singen Stars“ ist schon fix, dass ein Titel danach veröffentlich wird. Welcher das ist, wird am betreffenden Tag in „Guten Morgen NÖ“ vom Sänger oder der Sängerin selbst verkündet.

„Stars singen Stars“ nach 8.00 Uhr in „Guten Morgen NÖ“:

MO 17.1.: Chris Steger singt „Ruaf mi ned au“ von Georg Danzer DI 18.1.: Andy Lee Lang singt „Segel im Wind“ von Peter Cornelius MI 19.1.: Carl Peyer singt „Sog net jo, sog net na“ von Hansi Dujmic – im Original „Don’t Say No“

DO 20.1.: Renate singt „Ausgeliefert“ von Hansi Dujmic

MO 24.1.: Thorsteinn Einarsson singt „Großvater“ von STS

MI 25.1.: Ulli Bäer singt „Elfi“ von Georg Danzer

DI 26.1.: Oliver Haidt singt „Wunder meiner Seligkeit“ von STS DO 27.1.: Francine Jordi & die Draufgänger singen „Zruck zu dir“ von Nickerbocker & Biene

