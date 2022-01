Ascend baut HMD-Fabrik in Chinas Provinz Jiangsu

Houston (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials gab heute die Unterzeichnung einer Investitionsvereinbarung zum Bau einer neuen Hexamethylendiamin- und Spezialchemikalienanlage in Lianyungang, China, im Xuwei New Area Park bekannt. Die neue Anlage ist die erste chemische Produktionsstätte von Ascend und die größte Investition, die das Unternehmen bisher außerhalb der Vereinigten Staaten getätigt hat.

Die Anlage wird HMD und Spezialchemikalien produzieren, um die weltweite Polyamidproduktion von Ascend zu versorgen und die regionalen Kunden des Unternehmens zu beliefern.

„Unser Wachstum wird durch die steigende Marktnachfrage und die zunehmende Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf der ganzen Welt angetrieben", erklärte Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend. „Die von uns hergestellten Werkstoffe tragen dazu bei, den technologischen Wandel auf allen Märkten voranzutreiben, von der E-Mobilität bis hin zur Automatisierung. Mit unserer neuen HMD-Fabrik sind wir in der Lage, diesen Wandel auch in Zukunft zu unterstützen."

Ascend, ein voll integrierter Hersteller von langlebigen technischen Werkstoffen, beliefert eine Vielzahl von Branchen, darunter die Automobilindustrie, Farben und Lacke, Elektro- und Elektronikindustrie, Konsumgüter sowie Kabelbinder und Befestigungselemente.

„China und Asien sind für uns nach wie vor wachstumsstarke Märkte", so Dr. Kevin Wu, Senior Vice President und Managing Director für Asien bei Ascend. „Diese neue Anlage ist ein Symbol für unser Wachstum in der Region und die Partnerschaften, die wir aufgebaut haben. Wir danken den Verwaltern des Xuwei New Area Park und den Beamten in Lianyungang für ihre Partnerschaft bei diesem Projekt."

Ascend unterzeichnete im November 2020 während der CIIE in Shanghai eine Absichtserklärung mit dem Xuwei New Area Park, wobei die Regierungschefs der Provinzen Jiangsu und Lianyungang anwesend waren.

Ascend wird noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen und die Anlage voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb nehmen.

Die Ankündigung des Baus des neuen Standorts folgt auf eine Reihe von Übernahmen und Kapazitätserweiterungen, die regionales Wachstum ermöglichen und eine kontinuierliche globale Versorgung sicherstellen sollen. Im Jahr 2018 tätigte Ascend seine erste Akquisition in Tilburg, Niederlande, gefolgt von Akquisitionen in Mozzate, Italien, Suzhou, China, und Fosses, Frankreich. Außerdem wird Ascend noch in diesem Jahr eine Akquisition in San Jose Iturbide, Mexiko, und den Bau des Ascend Asia Innovation Center abschließen.

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit neun globalen Produktionsstätten in den Nordamerika, Europa und Asien. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit technische Werkstoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit, Inklusion und Vielfalt sowie für den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinschaften ein.

