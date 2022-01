Manuel Jug neuer Vorsitzender der ARGE „Volksgruppen in der SPÖ“

Kaiser, Blatnik, Jug: Erfolgreiche Arbeit der ARGE fortsetzen und die Organisation weiterentwickeln, den respektvollen Dialog des Miteinanders weiterführen

Klagenfurt (OTS) - Mit einer überwältigenden Mehrheit von 98,4 Prozent wurde Manuel Jug, gestern, Mittwoch, zum neuen Vorsitzenden der ARGE „Volksgruppen in der SPÖ“ gewählt. Die Generalversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Volksgruppen in der SPÖ“ wurde sowohl in Präsenz, mit begrenzter Teilnehmeranzahl in der SPÖ Kärnten Landesorganisation, als auch mit Online-Zuschaltungen durchgeführt.

Der Vorstand, der Ausschuss sowie der Kandidat für den Vorsitz wurden mittels Briefwahl gewählt. Über 70 Prozent der wahlberechtigten Mitglieder haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Der Vorstand sowie der Ausschuss wurden mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt, der neugewählte Vorsitzende Manuel Jug, BEd erhielt 98,4 Prozent.

Die Wahl eines neuen Vorsitzenden ist notwendig geworden, da die bisherige Vorsitzende, Landtagsabgeordnete und SPÖ-Frauenvorsitzende, Ana Blatnik nach 24-jähriger Obfrauschaft nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Der Kärntner Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzende, Dr. Peter Kaiser, der ebenfalls an der Generalversammlung teilgenommen hat, dankte der bisherigen Vorsitzenden für ihr Bemühen und ihren Einsatz und wünschte dem neugewählten Vorsitzenden und Vorstand alles Gute für die bevorstehende Tätigkeit. „Die ARGE hat sich ganz im Sinne der Werte unserer Bewegung stets für den Dialog, das friedliche Zusammenleben aller Österreicherinnen und Österreicher, egal welcher Muttersprache, und für eine solidarische Teilnahme aller an den politischen und gesellschaftlichen Prozessen in unserem Land eingesetzt.“

Ana Blatnik stellte in ihrer sehr persönlich gehaltenen Rede folgendes fest: „Es geht nicht um Abrechnung, sondern um das Annehmen der Geschichte in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit mit der Zielsetzung, dafür zu sorgen, dass wir friedlich miteinander leben können, ein Miteinander, wo Vertrauen da ist und wo man sich wertschätzend und respektvoll begegnen kann.“ Zudem bedankte sich Blatnik bei all ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für Ihre Unterstützung, Zusammenarbeit und Freundschaft.

Der neue Vorsitzende Manuel Jug, BEd bedankte sich in seiner Rede zu allererst für das ihm und dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen sowie bei Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser für seinen aufrichtigen und wertschätzenden Einsatz für die Anliegen der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Zudem bedankte sich Jug beim „Gründervater der ARGE“, dem ersten ARGE-Vorsitzenden, prof. Thomas Ogris sowie bei seiner unmittelbaren Vorgängerin, Ana Blatnik, dessen Erfolge und Einsatz er als beeindruckend bewertete. Jug möchte die erfolgreiche Arbeit der ARGE fortsetzen und die Organisation weiterentwickeln. Er betonte zudem die breite Vielfalt im Vorstand, da Vertreterinnen und Vertreter aus allen Regionen Kärntens im Vorstand zu finden sind. Jug freut sich über seine neue Tätigkeit und startet mit viel Motivation und Freude in diese Funktion.

Manuel Jug novi predsednik delovne skupnosti "Avstrijske narodnosti v SPÖ“

Kaiser, Blatnik, Jug: „Nadaljevati uspešno delo DESKAN, organizacijo pa razviti naprej v smislu spoštljivega dialoga o sožitju.“

Manuel Jug je bil včeraj, v sredo, z veliko večino 98,4 odstotkov izvoljen za novega predsednika delovne skupnosti "Avstrijske narodnosti v SPÖ". Občni zbor delovne skupnosti "Avstrijske narodnosti v SPÖ" je potekal v prisotnosti omejenega števila udeležencev v deželni organizaciji SPÖ na Koroškem in prek spleta.

Izvršilni odbor, predsedstvo in kandidat za predsednika so bili izvoljeni z glasovanjem po pošti. Svojo volilno pravico je izkoristilo več kot 70 odstotkov upravičenih članov. Upravni odbor in predsedstvo sta bila izvoljena z veliko večino, novoizvoljeni predsednik Manuel Jug, BEd, je prejel 98,4 odstotka glasov.

Izvolitev novega predsednika je bila potrebna, ker prejšnja predsednica, poslanka deželnega parlamenta in predsednica ženskega odbora SPÖ Ana Blatnik, po 24 letih predsedovanja ni kandidirala za ponovno izvolitev. Koroški deželni glavar in deželni predsednik stranke SPÖ Dr. Peter Kaiser, ki se je prav tako udeležil občnega zbora, se je prejšnji predsednici zahvalil za njen trud in predanost ter novoizvoljenemu predsedniku in izvršnemu odboru zaželel vse dobro pri prihodnjih dejavnostih. Med drugim je dodal, da je "DESKAN [...] v duhu vrednot našega gibanja vedno zavezana dialogu, mirnemu sobivanju vseh Avstrijcev, ne glede na njihov materni jezik ter solidarnemu sodelovanju vseh v političnih in družbenih procesih v naši državi."

Ana Blatnik je v svojem zelo osebnem govoru izjavila naslednje: "Ne gre za obračunavanje, temveč za sprejemanje zgodovine v vsej njeni kompleksnosti in protislovjih, da bi zagotovili mirno sobivanje, sobivanje, v katerem vlada zaupanje in v katerem se ljudje lahko srečujejo s spoštovanjem in zaupanjem." Blatnikova se je zahvalila tudi vsem sotrudnicam in sotrudnikom za podporo, sodelovanje in prijateljstvo.

Novi predsednik Manuel Jug, BEd, se je v svojem govoru najprej zahvalil za zaupanje, ki je bilo izkazano njemu in upravnemu odboru, ter deželnemu glavarju Dr. Petru Kaiserju za njegovo iskreno zavzemanje za skrbi slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Poleg tega se je Jug zahvalil "glavnemu ustanovitelju DESKAN", prvemu predsedniku prof. Tomiju Ogrisu, in njegovi neposredni predhodnici Ani Blatnik, katerih uspehe in predanost je ocenil kot impresivne. Jug želi nadaljevati uspešno delo DESKAN in jo še naprej razvijati. Poudaril je tudi veliko raznolikost v upravnem odboru, saj so v njem predstavniki iz vseh koroških regij. Jug se veseli nove funkcije in jo začenja z veliko motivacijo in veseljem.

