Salzburg Museum – Jahrespressekonferenz

Standorterweiterung und Ausstellungen 2022 – Der größte Museumsverein Österreichs wird 100

Salzburg (OTS) - "Das gibt’s nur in Salzburg!" Neben zahlreichen Sonderausstellungen wird im Februar 2022 im ersten Stock der Neuen Residenz auch eine neue Dauerausstellung starten, die die Einzigartigkeit von Stadt und Land Salzburg in den Mittelpunkt rückt. Zudem schreiten die Konzeption und Planung der neuen Bauprojekte weiter voran.

Dem Museum stehen 2022 allerdings nicht nur neue Sonderausstellungen und das 100-Jahr-Jubiläum seines Museumsvereins bevor, sondern auch ein weiterer Fortschritt der Bauprojekte: "Belvedere Salzburg" steht in den Startlöchern, unter dem Titel "Orangerie Salzburg" wird das Weltkulturerbe Salzburg in den Mittelpunkt gerückt und "Sound of Music"-Fans aus aller Welt dürfen sich auf ein neues Museum in Hellbrunn freuen. Zudem ist auch das Konzept für die Modernisierung des Domgrabungsmuseums weiter vorangeschritten.

Wir freuen uns, wenn Sie Interesse an unseren Angeboten haben und sich zum Medientermin anmelden, der unter Einhaltung der geltenden Covid-Maßnahmen stattfinden soll.

Jahrespressekonferenz – Salzburg Museum

Datum: 20.01.2022, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Salzburg Museum

Mozartplatz 1, 5020 Salzburg, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

& Anmeldung zum Termin



Natalie Fuchs

Salzburg Museum

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

T 0650 300 7567

M natalie.fuchs @ salzburgmuseum.at