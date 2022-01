„MA48orange“ im MuseumsQuartier Wien

Das MQ Möbel-Farbvoting ist entschieden. Das MQ Möbel-Farbvoting ist entschieden.

Wien (OTS) - Das Farbvoting für die MQ Hofmöbel ist beendet und das Publikum hat sich mit 32% für „MA48orange“ entschieden. Insgesamt nahmen 12.446 Personen am Voting teil, von diesen stimmten 32% für „MA48orange“, 27% für „Bobogrün“, 24% für „Zuckerlrosa“ und 17% für „Powidlblau“. Die Aufstellung der 76 neuen Möbel in den MQ Höfen erfolgt im Frühjahr.



Das Design der MQ Hofmöbel stammt von den Architekt*innen PPAG, Anna Popelka und Georg Poduschka, den Entwickler*innen der ursprünglichen „Enzis“. Das derzeitige Modell ist eine Weiterentwicklung dieser Form, die auf der Geometrie und der Kombinatorik der „Enzis“, sowie auf dem Produktionsverfahren und dem Material der „Enzos“ aufbaut, die 2010 in Kooperation mit den Designer*innen MN*LS entwickelt wurden. Dabei wird auf die offenen versteifenden Verstrebungen der „Enzos“ verzichtet, ein Loch in der Mitte der Sitzfläche, durch das auch das Regenwasser abfließen kann, sorgt für die nötige Stabilität und bietet Halt für Sonnenschirme.

MQ Hofmöbel im Ab-Hof-Verkauf

Ab sofort gibt es die Möglichkeit, die bisherigen vielseitigen Sitz- und Liegemöbel (76 Stück in der Farbe „MQ Libelle“) im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs käuflich zu erwerben. Um EUR 600,- netto / EUR 720,- brutto kann sich jede/r sein eigenes Möbel für die Terrasse oder den Garten sichern (Anmeldung unter dsteiner @ mqw.at).

Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ

Mag. Irene Preißler

[+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

ipreissler @ mqw.at

www.mqw.at