Einladung: Online-Pressegespräch zur Jahresinflation 2021

Wien (OTS) - Wie hoch ist die Inflationsrate 2021? Wie haben sich die Verbraucherpreise im Jahresverlauf entwickelt? Was hat die Teuerung in Österreich im Vorjahr besonders angetrieben und was waren die wichtigsten Preisdämpfer? Diese und weitere Fragen zur Preisentwicklung des Jahres 2021 werden im Rahmen des Online-Pressegesprächs beantwortet.

Vortragende:

Prof. Dr. Tobias Thomas, Generaldirektor Statistik Austria

Mag. Michaela Maier, Direktion Volkswirtschaft

Im Anschluss an die Präsentation der Daten werden die via Chat-Funktion eingebrachten Medienfragen beantwortet.

Termin: Donnerstag, 20. Jänner 2022, 9.00 Uhr

Anmeldung: bis 19. Jänner 2022 an presse @ statistik.gv.at

Link zum Pressegespräch: https://events.streaming.at/sa-20220120

Rückfragen & Kontakt:

Bundesanstalt Statistik Österreich

Mag. Beatrix Tomaschek

Tel.: +43 1 711 28-7777

E-Mail: presse @ statistik.gv.at