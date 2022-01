GoodWe stellt sich neu auf und unterstreicht die Rolle der intelligenten Technologie bei der Umgestaltung der Energiezukunft

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - GoodWe hat die Marke im Einklang mit der Entwicklung des globalen Marktes für neue Energien aufgefrischt und dabei den Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und Digitalisierung gelegt. Im Mittelpunkt dieser neuen Markenidentität steht das Engagement von GoodWe, intelligente Technologien zu nutzen, um die globale Energiewende voranzutreiben und eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen.

GoodWe betrachtet die technologische Innovation als eine der wichtigsten Markensäulen, und so wurden sowohl das neue Logo als auch der begleitende Markenslogan „Smart Energy Innovator" überarbeitet, um diese High-Tech-Identität zu unterstreichen. Das neue Logo wird offiziell am 7. und 8. Januar 2022 eingeführt. Danach werden neue Produktdesigns das neue Logo enthalten und die innovative Markenidentität hinter den Produkten hervorheben.

Als Innovator im Bereich der intelligenten Energie hat sich GoodWe der Innovation im Bereich der netzunabhängigen Technologien verschrieben, und die digitale Vernetzung ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Vision für die Zukunft der neuen Energie. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, komplette und integrierte Lösungen für die digitalisierte neue Energie anzubieten. Es hat erhebliche Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Produkten und Systemen getätigt, die intelligent und effizient arbeiten und letztlich die Produktivität, Sicherheit, Kosten und Nachhaltigkeit von Energiesystemen erhöhen können.

Auch GoodWe's Markenpersönlichkeit wurde neu definiert und betont nun die starke, kompetente und seriöse Markenidentität. Diese neue Identität spiegelt die Kernwerte der Marke wider: Professionalität und Zuverlässigkeit.

Zusammenarbeit und Austausch gehören ebenfalls zu den Grundwerten von GoodWe, und deshalb hat sich das Unternehmen vorgenommen, Gemeinschaften im Bereich der nachhaltigen Energie aufzubauen, die in der Lage sind, allen wichtigen Interessengruppen einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft für die Erde, die Menschheit und künftige Generationen zu schaffen.

Der CEO und Gründer von GoodWe, Daniel Huang, betonte, dass „GoodWe entschlossen ist, eine wichtige, treibende Kraft bei der globalen Energiewende und den weltweiten Bemühungen um eine nachhaltige Zukunft zu werden." Diese Mission wird von der ultimativen Vision des Unternehmens geleitet, die weltweite intelligente Energiewende voranzutreiben.

Am 8. Januar 2022 wird GoodWe den ersten Spatenstich für seinen neuen Firmensitz in der Suzhou High-Tech Zone in Jiangsu vornehmen. Die Firmenzentrale, die sich über 20 Stockwerke und 3 Untergeschosse erstrecken wird, ist eine große Investition, die mit intelligenter Technologie ausgestattet ist und eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für intelligente Energie beherbergt, in der ein Teil der PV-Produkt- und Technologieforschung des Unternehmens durchgeführt wird.

Das Rebranding von GoodWe bietet ein saubereres und schlankeres Erscheinungsbild, ganz im Sinne des Engagements von GoodWe, die Kunden bei der Umstellung auf sauberere und schlankere Produkte und Energiesysteme zu unterstützen, welche eine höhere Effizienz aufweisen. Die Marke sieht in der intelligenten Technologie ein entscheidendes Werkzeug für die Transformation des globalen Energieraums und hat sich verpflichtet, intelligentere und effizientere Energielösungen zu entwickeln, die dazu beitragen, den Energiebedarf der Zukunft zu decken, um die gemeinsamen globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen.

