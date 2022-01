Übernahme von Lekkerland wichtiger Schritt zum führenden Anbieter im Bereich Unterwegskonsum

Durch den Kauf bleibt Lekkerland in österreichischer Hand. Bündelung der Kompetenzen im Bereich LEH, Logistik und Tankstellenshops bietet Kunden enorme Vorteile.

Gars am Kamp (OTS) - Die UNIK GmbH als führender Convenience- und Logistikanbieter übernimmt, vorbehaltlich der Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde, zu 100 Prozent die Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH, mit Sitz in Ternitz. Dadurch bleibt Lekkerland mit seiner Expertise im Bereich Unterwegskonsum in österreichischer Hand. „Für uns ist der Kauf ein wichtiger, logischer Schritt auf dem Weg zum führenden nationalen Anbieter für umfassende Lösungen bei stationären und automatisierten Vertriebsmöglichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf Lebensmittel“, so Mag. Julius Kiennast, einer der Eigentümer von UNIK. „Für unsere bestehenden Kunden und die Kunden von Lekkerland ermöglicht der Zusammenschluss den umfassenden Zugriff auf erprobte LEH-Konzepte, eine Sortimentsweiterung im Bereich Bio, Regional und Convenience und rund 30.000 sofort verfügbare Artikel“, so Dkfm. Andreas Haider, Geschäftsführer von Unimarkt, dem zweiten Hälfte-Eigentümer von UNIK. Beide Eigentümer betonen, dass „UNIK sein Alleinstellungsmerkmal, in der Kombination LEH und Gastro, durch den Kauf festigen wird. Die Erschließung neuer Absatzmärkte, etwa in Innenstadtlagen, oder auf Bahnhöfen und ein noch stärkerer Fokus auf den Point-of-Sale (POS) sind wichtige Punkte unserer Zukunftsstrategie.“

Trotz angespanntem Marktumfeld setzt UNIK auf Wachstumskurs

„Im nun gestarteten Integrationsprozess werden sämtliche Chancen und Möglichkeiten, die sich aus dem Know-How, der Erfahrung und dem Wissen der beiden Unternehmen ergeben, gehoben und die sich daraus ergebenden Synergien genutzt“, so Haider. „Wachstum auch in schwierigen Zeiten“, so Kiennast, „ist auch ein Stabilitätsfaktor – für das Unternehmen, die Mitarbeiter:innen und die Kunden. Deshalb setzen wir diesen Schritt.“

UNIK greift dabei auf die jahrhundertelange Erfahrung des Handelshauses Kiennast, mit Sitz in Gars am Kamp, und die Kompetenz der Unimarkt Gruppe, mit Sitz in Traun, zu.

„Wir sehen in der Übernahme von Lekkerland großes Potential für unser gemeinsames Unternehmen UNIK und auch für Kiennast und Unimarkt. In einer – auch durch Corona – schwierigen Zeit ermöglicht uns das Know-How und das Potential von Lekkerland im sogenannten „Unterwegsgeschäft“ Wachstum und Ausbau unserer Marktposition. Unser ambitioniertes Ziel ist die Marktführerschaft im Convenience-Bereich. Wir sind überzeugt, dass wir das in den nächsten Jahren erreichen“, so Kiennast und Haider.

Über Kiennast

Gesamtumsatz Kiennast Gruppe 2021: € 94 Mio, ein Plus von 5,4%

365 Mitarbeiter

Kundenstruktur:

140 Einzelhandelskunden, davon 55 Nah&Frisch Partner

2.000 Kunden aus Gastronomie, Hotellerie, Großküchen und Catering

250 Tankstellenshops und Convenience Kunden, davon 22 Nah&Frisch punkt Standorte

Logistikstandort Gars am Kamp: 14.500 m2

Über Unimarkt

Umsatz Unimarkt Gruppe: € 440 Mio. (2020/21)

Ca. 3.300 Mitarbeiter (davon 1350 Zentrale, Standorte & Logistik)

457 Standorte

132 Unimarkt Shop, davon 66 Franchisepartner € 325 Mio. Umsatz, 1023 eigene Mitarbeiter

328 Standorte Nah&Frisch/Land Lebt auf (selbständige Kaufleute) € 94 Mio Umsatz, 13 Mitarbeiter

Pfeifer Logistik: 2 Logistiklager, € 20 Mio. Umsatz, 300 Mitarbeiter

