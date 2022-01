Grüne Wien Margulies/Prack: Wien Holding muss ARWAG-Privatisierungspläne gänzlich zurücknehmen

Grüne erfreut über vorläufigen Stopp der Anteilsverkäufe - Klarstellung von Stadtrat Hanke gefordert

Wien (OTS) - Bei den Grünen Wien ist man erfreut, dass die Kritik an der geplanten ARWAG-Privatisierung erste Erfolge zeigt: „Es ist ein erster richtiger Schritt, dass der Verkauf von ARWAG-Anteilen vorläufig gestoppt wurde. Jetzt muss die Wien-Holding die Privatisierungspläne gänzlich zurücknehmen. Wir fordern eine Klarstellung von Stadtrat Hanke, dass seitens der Stadt Wien kein Verkauf von öffentlichem Eigentum an Wohnungen geduldet wird“, fordert der Budgetsprecher der Grünen Wien, Martin Margulies.

Aussagen seitens der Wien Holding gegenüber dem Kurier, wonach man Anteilsverkäufe von der Entwicklung des Immobilienmarktes abhängig machen würde, kommentiert man bei den Grünen so: „Die Stadt und ihre Gesellschaften dürfen sich nicht an der Spekulation mit Immobilien beteiligen. Wer leistbares Wohnen sicherstellen will, darf keinen Wohnraum im städtischen Eigentum an die Bestbietenden verkaufen. Während in Berlin über die Vergesellschaftung von Immobilienunternehmen diskutiert wird, überlegt die SPÖ Wien die Teilprivatisierung eines Wohnungsunternehmens in städtischem Einfluss. Wir fordern, dass die Stadtregierung diesem Treiben ein Ende bereitet,“ fordert Georg Prack, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen Wien.



