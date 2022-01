Döbling: Die Liebe zum „Grätzl“ wird stolz gezeigt

Mit dem „Döbling T-Shirt“ bekunden die Bewohner ihre lokale Verbundenheit zum 19. Bezirk

Wien (OTS) - Döblinger und Döblingerinnen zeigen die Verbundenheit zum 19. Wiener Gemeindebezirk. Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria, hat das Döbling-Grätzl-T-Shirt-Projekt ins Leben gerufen. Sofort waren weitere Unterstützer gefunden: Bezirksvorsteher Daniel Resch, Balazs Varga & Yasin Herdem (beide Das Cottage), Alexandra Bogner (Stadtkleid) und Hans Arsenovic (Sun Company).

Monica Rintersbacher, begeisterte Döblingerin, die im Bezirk lebt und arbeitet, über ihre Idee: „Ich wohne selbst im 19. Bezirk und habe bereits seit vier Jahren die Leitbetriebe Austria mit dem Firmensitz bei Schlumberger angesiedelt. So möchte ich mich auch für das nahe Umfeld einsetzen. Auch wenn unsere Welt von Digitalisierung und Globalisierung geprägt ist, leben wir doch an einem konkreten Ort und sollten gemeinsam etwas für ihn, seine Unternehmen und seine Menschen tun: Regional einkaufen und die regionale Gastronomie nutzen ist für mich Voraussetzung.“

Äußeres Zeichen der Zusammenarbeit im Bezirk ist das nun vorgestellte Döbling-T-Shirt, das im Bekleidungsgeschäft Stadtkleid, bei der Sun Company und in der Café-Brasserie „Das Cottage“ erhältlich ist: „Wir wollen, dass möglichst viele Döblinger stolz das T-Shirt tragen und so ihre lokale Verbundenheit ausdrücken.“, so Rintersbacher. Die Aktion der Döblinger Unternehmer und Bewohner wird auch von Bezirksvorsteher Daniel Resch aktiv unterstützt: „Ich begrüße diese Initiative, sie wird bestimmt großen Anklang unter den Döblingerinnen und Döblingern finden. Mit dem Döbling-T-Shirt wird man sicher eine gute Figur machen.“

Als „T-Shirt-Profis“ konnte Rintersbacher die Unternehmer Daniel Hupfer und Oliver Stamm mit an Bord holen. Diese haben unter der Marke Klein+OHO bereits mehrere Projekte mit Lokalbezug umgesetzt. „Die Klein+OHO-Produkte sind eine Liebeserklärung an die kleinen Gemeinden Österreichs. Sie sind unser Zuhause, sie verkörpern unsere wunderbare Heimat. Mit einem Augenzwinkern wollen wir zeigen, dass unseren Gemeinden auch im Verbund der ganz großen internationalen Metropolen ihren berechtigten Platz haben“, so Oliver Stamm.



