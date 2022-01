Barbara Stöckl im Gespräch mit Peter Klien, Maria Happel, Didi Maier und Nermin Ismail

13. Jänner

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 13. Jänner 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Satiriker Peter Klien, Schauspielerin Maria Happel, Spitzenkoch Didi Maier und Autorin Nermin Ismail zu Gast bei Barbara Stöckl:

Peter Klien erlangte mit seinen unkonventionellen Fragen an Politiker und Politikerinnen Kultstatus. Nun ist er mit seiner Show „Gute Nacht Österreich“ zurück im ORF (Start am 14. Jänner um 23.10 Uhr in ORF 1) und plant, auch wieder häufiger als provokanter Reporter unterwegs zu sein. Erwartet der Satiriker für 2022 ein politisch ähnlich turbulentes Jahr wie das vergangene? Wird er Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Interviewpartner vermissen? Und welche Erfahrungen hat er bereits mit Karl Nehammer gemacht?

Nermin Ismail hat sich intensiv mit einem Thema beschäftigt, das in diesen Zeiten besonders wichtig ist: Hoffnung. Die Autorin sprach für ihr aktuelles Buch mit Menschen, die mit aussichtslosen Situationen konfrontiert waren. „Wir können ohne Hoffnung nicht leben“, ist die Autorin überzeugt. „Und wenn es gar nicht weitergeht, hilft es, sich selbst und auch anderen zu sagen: Durchatmen! Es ist nur ein Kapitel. Das ist nicht die ganze Geschichte. Denn wie unsere Geschichte weitergeht, das bestimmen wir.“

Als Leiterin des Max-Reinhardt-Seminars erlebt Maria Happel im Rahmen der Aufnahmeprüfungen regelmäßig, wie Hoffnungen und Träume junger Schauspieler und Schauspielerinnen platzen. Wie geht sie damit um? Und wie war das einst bei ihr selbst? Inzwischen ist die gebürtige Deutsche, die in Fernsehserien wie „Soko Donau“ ebenso überzeugt wie auf der Bühne des Wiener Burgtheaters, aus der österreichischen Schauspielszene jedenfalls nicht mehr wegzudenken.

Didi Maier ging den gleichen Karriereweg wie seine Mutter, Spitzenköchin Johanna Maier. Von den elterlichen Wurzeln hat er sich aber längst gelöst und führt mit seiner Ehefrau Christina drei eigene Lokale. Der Salzburger Gastronom und Haubenkoch versucht mit seinem neuen Kochbuch „Cook your life“, für jede Lebenslage das richtige Rezept zu bieten. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt er, welche Gerichte sich in dieser angespannten Zeit ganz besonders als kulinarische „Booster“ eignen.

