Tests im Kindergarten entscheidend für Pandemiebewältigung

KIWI – Kinder in Wien begrüßt die flächendeckende Einsatzmöglichkeit der „PCR-Lutschertest“

Wien (OTS) - Jüngsten Medienberichten zufolge könnte die Stadt Wien demnächst kindgerechte „PCR-Lutscher­tests“ flächendeckend einsetzen, um Kinder auf Covid-19 zu testen. Als privater Kindergartenträger legt KIWI – Kinder in Wien auf Kinderschutz größten Wert und be­grüßt dementsprechend jede Maßnahme, die dazu beiträgt, Kinder möglichst rasch lückenlos zu testen.

Kinder unter drei Jahren effizient und regelmäßig zu testen, ist neuerer Forschung zu­folge ein ent­scheidender Schritt in der Pandemiebekämpfung: Die frühzeitige Er­ken­nung auch asymptomati­scher Covid-19-Infektionen bei Kindern unter drei Jahren würde die Sicherheit für Familien und Mitarbeitende in elementar­pädagogischen Ein­richtungen maßgeblich erhöhen. Kinder über drei Jahren können in Wien ja bereits bei „Alles gurgelt!“ teilnehmen. KIWI setzte bereits vor einem Jahr mit dem Einsatz von „Antigen-Lollipop-Tests“ ein wichtiges Zeichen bei Clusterverdachtsfällen und testet in Kooperation mit der Firma SYNLAB seit November 2021 in zwei KIWI-Kindergärten auf eigene Kosten mit „PCR-Lollipop-Tests“. Die Ausrollung der Kooperation scheitert nicht mehr an den PCR-Testmöglichkeiten, sondern an der fehlenden Finanzierung.

„Es ist uns ein großes Anliegen, ,PCR-Lutschertests‘ in Kindergärten und Horten auf breiter Basis verfügbar zu machen. Wir plädieren daher an die politischen Entscheid­ungs­träger*innen auf Bundes- und Landesebene, diese niedrigschwellige und kindgerechte Testmöglichkeit kostenlos und auch zugänglich zu machen, da eine Finanzierung aus Eigeninitiative flächendeckend nicht finanzierbar ist“, so Mag.a Gudrun Kern und Thomas-Peter Gerold-Siegl, MBA, Geschäftsführende bei KIWI.

