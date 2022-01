Österreichs neue Gesundheitsplattform klinikguide.at

Umfassende Information zu allen Gesundheitsfragen – von der optimalen Behandlungsmethode bis zur „richtigen“ Klinik

Wien (OTS) - Egal ob geplanter operativer Eingriff, bevorstehende Geburt oder Reha-Aufenthalt – für die Betroffenen stellen sich viele Fragen: Welche Operationsmethoden, welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es? Was sind die Vor-, was die Nachteile? Welche Risikofaktoren bestehen? Wie kann ich mich am besten auf den Eingriff vorbereiten? Und ganz entscheidend: Welches Krankenhaus ist das geeignetste für mich? Die neu geschaffene Gesundheitsplattform Klinikguide bietet umfassende, laufend aktualisierte Information für alle, die darauf kompetente Antworten wollen. In patient:innenorientierter und transparenter Form erklären Österreichs Top-Ärzt:innen die medizinische Zusammenhänge, erläutern Behandlungsoptionen und informieren über Therapiemöglichkeiten. Zusätzlich bietet der Klinikguide alle Infos, die notwendig sind, um die „richtige“ Klinik für eine bevorstehende Geburt oder einen geplanten medizinischen Eingriff zu finden.

Eine Langfassung des Textes mit weiteren Details sowie Fotos und Screenshots zum Download unter http://www.medical-media-consulting.at/pressroom/



Rückfragen & Kontakt:

Klinikguide

Susanne Dressler

Projektmanagement

Q M M Q U A L I T Y M U L T I M E D I A GmbH

Mariahilfer Straße 88a/II/2a, 1070 Wien

Mobil: 0676 848418 807

E-Mail: s.dressler @ qmm.at

www.qmm.at



Rückfragen Presse

Urban & Schenk medical media consulting

Barbara Urban: +43 664/41 69 4 59, barbara.urban @ medical-media-consulting.at

Mag. Harald Schenk: +43 664/160 75 99, harald.schenk @ medical-media-consulting.at