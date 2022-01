Verschiebung des 24. Wiener Regenbogenballs

Wien (OTS) - Nach geduldigem Abwarten der Entwicklung von COVID-19 und eingehender Prüfung hat sich das Organisationsteam der HOSI Wien dazu entschlossen, den 24. Wiener Regenbogenball auf Samstag, den 21. Mai zu verschieben. Eine Durchführung des für ursprünglich Ende Jänner angesetzten Balls ist mit den derzeitigen Bestimmungen sowie im Hinblick auf die Omikron-Variante weder möglich noch verantwortungsvoll. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste steht für uns an oberster Stelle. Wir sind zuversichtlich und freuen uns, den Ball am neuen Termin in gewohnter Form durchführen zu können“, sagt Markus Steup, Gesamtleiter des Wiener Regenbogenballs.

Alle bisher gekauften Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Sollten Gäste ihre Tickets erstattet haben wollen, ist dies ebenso unbürokratisch möglich und wir bitten sie, mit uns Kontakt aufzunehmen. An dieser Stelle möchten wir allerdings darauf hinweisen, dass der Reinerlös des Balls der vielfältigen Arbeit des Vereins zugutekommt und daher ebenso die Möglichkeit besteht, den Ticketbetrag zu spenden und uns dadurch zu unterstützen.

Auch am geplanten Programm des Abends ändert die Verschiebung nichts und wir freuen uns darauf, unseren Gästen einen vielfältigen und bunten Abend bieten zu können. Wir bedanken uns an dieser Stelle für alle Einreichungen betreffend dem Regenbogenball Award. Dieser wird nun im Mai im Rahmen der Eröffnung auf der Bühne vergeben. Auch die restlichen Tickets für den Ball werden im Laufe des Frühjahrs online gestellt. Alle Informationen dazu werden zu gegebener Zeit kommuniziert.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Geduld unserer Gäste und freuen uns auf eine schöne gemeinsame Sommerballnacht am 21. Mai im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn.

Rückfragen & Kontakt:

HOSI Wien: office @ hosiwien.at

Ann-Sophie Otte, Obfrau, Tel.: +43 678 131 23 56

Markus Steup, Gesamtleitung Ball: markus.steup @ hosiwien.at

Karl Kreipel, Gesamtleitung Ball: karl.kreipel @ hosiwien.at