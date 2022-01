Stadt Wien beschließt neue Förderung: 175.000 Euro für Wiener Bildungsgrätzl im Jahr 2022

Vizebürgermeister Wiederkehr: „Mit der neuen Förderung stärken wir die Zusammenarbeit der lokalen Bildungspartner*innen und schaffen mehr Angebote im Lebensraum unserer Jüngsten.“

Wien (OTS) - Für die Bildungsgrätzl-Förderung stehen 2022 insgesamt 175.000 Euro und für die Folgejahre jeweils 200.000 Euro zur Verfügung – das wurde gestern im Bildungsausschuss des Wiener Gemeinderates beschlossen.

Aktuell gibt es in Wien 18 aktive Bildungsgrätzl, in denen verschiedenste Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Büchereien, Volkshochschulen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie die Jugendarbeit eng zusammenarbeiten. Im Schuljahr 2021/22 eröffnen fünf neue Bildungsgrätzl und fünf weitere bereiten ihre Gründung vor.

Ab heuer können alle bereits akkreditierten Wiener Bildungsgrätzl bis zu 5000 Euro Jahresförderung insbesondere zur Finanzierung von gemeinsamen Aktivitäten, Veranstaltungen, sowie für die interne Kommunikation, Administration und Öffentlichkeitsarbeit beantragen.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die Vernetzung zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen im Grätzl begleitet Kinder und Jugendliche bestmöglich auf ihrem Bildungsweg. Mit der neuen Förderung stärken wir die kontinuierliche Zusammenarbeit der lokalen Bildungspartner*innen und können so noch weitere Angebote im unmittelbaren Lebensraum unserer Jüngsten schaffen. Insbesondere die Nutzung von Synergien zwischen schulischen und außerschulischen Angeboten erleichtert es Kindern, Jugendlichen und Eltern, unkompliziert Zugang zum diversen Bildungsangebot unserer Stadt zu bekommen!“

Derzeit kooperieren insgesamt 315 Institutionen in 18 aktiven Bildungsgrätzln und betreuen so 45.000 Kinder und Jugendliche in Wien. Das Ziel ist, dass bis 2025 in Wien gesamt 40 Bildungsgrätzl aktiv sind.

Damit die Mittel im Sinne der Bildungsgrätzl-Strategie der Stadt Wien eingesetzt werden, erhalten nur jene Bildungsgrätzl eine Förderung, die bei der Projektleitung Bildungsgrätzl der Stadt Wien akkreditiert sind. Die Förderanträge werden direkt bei der Abteilung Stadt Wien – Bildung und Jugend gestellt.

