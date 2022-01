Hammer: Österreichs Polizisten wollen Absage der Impfpflicht

Der eXXpress kennt die brisanten Details des Schreibens

Wien (OTS) - Politische Bombe aus Österreichs Exekutive: Polizisten schrieben nun Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) einen offenen Brief, in dem sie ihn zur Rücknahme der Impfpflicht auffordern. Außerdem soll “die Diskriminierung ungeimpfter Kollegen” beendet werden. Die Forderungen: “Wir ersuchen Sie sich dafür einzusetzen, dass keine berufsbezogene oder allgemeine Impfpflicht oder auch sonstige Form eines indirekten Impfzwanges in Österreich eingeführt wird. Sich dafür einzusetzen, dass, sowohl aus medizinischer Sicht als auch aus Gründen der Gleichbehandlung, 3G am Arbeitsplatz gänzlich ausgesetzt, oder zumindest in 1G – nämlich GETESTET – umgewandelt und mit ressortinternen Ressourcen umgesetzt wird. Und dafür Sorge zu tragen, dass die Diskriminierung ungeimpfter Kolleginnen und Kollegen sowie die Androhungen von Disziplinarmaßnahmen und Anzeigen gegenüber Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Ende finden. Sowie dass Sie es uns wieder ermöglichen, uns auf unsere Kernaufgaben der Polizeiarbeit zu konzentrieren. Wir möchten für die Bevölkerung als „Freund und Helfer“ da sein.”

Stellungnahme aus dem Ministerium

Und noch ein interessanter Satz ist in dem Schreiben der Polizisten zu lesen: “Wir möchten der Bevölkerung nicht bei überwiegend friedlichen Demonstrationen, die aufgrund des zunehmenden Unmuts in der Bevölkerung gegenüber der Politik, ins Lebens gerufen wurden, drohend gegenüberstehen.”

In einer ersten Reaktion aus dem Innenministerium hieß es: “Die Personen, die diesen Brief unterschrieben haben, sind klar einer politischen Orientierung zuordenbar.” Die Beamten, die als Gruppe der “Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte” auftreten, seinen also FPÖ-nahe, hörte der eXXpress. Und im Ministerium wird betont: “85 % der österreichischen Polizisten seien bereits geimpft – das ist wohl ein klares Statement.”

