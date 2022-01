Starker Auftakt: 621.000 sahen die „Vorstadtweiber“ im ORF

Wien (OTS) - Stark starteten gestern, am 10. Jänner 2022, die „Vorstadtweiber“ in ihre sechste und letzte Staffel: Im Schnitt 621.000 ließen sich bei 20 Prozent Marktanteil die Kalamitäten von Maria Köstlinger, Nina Proll, Ines Honsel und Hilde Dalik nicht entgehen. Groß war auch das Publikumsinteresse bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern mit 25 bzw. 20 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 Jahre.

Die neue Staffel steht wie gewohnt als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at/) zur Verfügung. Alle, die sich schon auf das Serienfinale einstimmen und noch einen Blick zurück werfen möchten, finden alle bisherigen „Vorstadtweiber“-Staffeln zum Binge-Watchen auf Flimmit (www.flimmit.at).

