Sachslehner: „SPÖ-interne Konflikte auf offener Bühne irritierend“

Appell an Parteichefin Rendi-Wagner, ein klärendes Gespräch mit ihren roten Parteifreunden, allen voran Hans Peter Doskozil, zu führen

Wien (OTS) - „Die vielen SPÖ-internen Konflikte auf offener Bühne sind irritierend. Da sich die parteiinternen Auseinandersetzungen mittlerweile auch auf das – ohnehin sehr sensible – Thema der Impfpflicht ausgeweitet haben, ist es zu befürchten, dass darunter das Vertrauen der Menschen in diese so wichtige Maßnahme leidet. Ich appelliere deshalb an die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, mit ihren roten Parteifreunden, allen voran Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Doskozil, ein klärendes Gespräch zu führen. Denn auch die SPÖ sollte geschlossen zu unser aller Verantwortung stehen, die wir als politische Verantwortungsträger für die Gesundheit der Menschen in unserem Land tragen. Die Impfpflicht ist der einzige Ausweg, um aus der Pandemie zu kommen und unsere Freiheit zurückzugewinnen“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/