NEOS-Initiative zur Schaffung eines Klimarates von Regierung umgesetzt

Bernhard: „Klimaschutz geht am besten gemeinsam und darum war es uns ein großes Anliegen, die Menschen aktiv miteinzubeziehen und sie am politischen Prozess teilhaben zu lassen.“

Wien (OTS) - Überaus erfreut zeigt sich NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard, dass die NEOS-Initiative zur Schaffung eines Klimarates bestehend aus Bürger_innen aus unterschiedlichen Bereichen und Lebensrealitäten umgesetzt wurde und dieser ab kommendem Samstag endlich seine Arbeit aufnehmen kann: „Im Rahmen des Klimahearings im Parlament vor einem Jahr haben wir NEOS jenen konkreten Vorschlag eingebracht. Daher freut es uns natürlich sehr, dass diese Initiative von der Regierung aufgegriffen wurde. Klimaschutz geht am besten gemeinsam und darum war es uns ein großes Anliegen, die Menschen in diesem Land aktiv miteinzubeziehen und sie am politischen Prozess teilhaben zu lassen.“

Wichtig sei, so Bernhard, dass der Klimarat kein „stummes Scheingremium“ werden dürfe. Seine Empfehlungen müssten ernst genommen und berücksichtigt werden: „Bürgerbeteiligung muss gelebt werden. Die Menschen, die sich hier künftig beraten und austauschen, investieren viel Zeit und Mühe in ihre Arbeit. Daher ist es wesentlich, dass die Regierung die Vorschläge des Klimarates sorgfältig, gewissenhaft und transparent in ihre Entscheidungen miteinfließen lässt.“

