Der 27. Wiener Eistraum wird größer als je zuvor

Die Stadt Wien garantiert auch im zweiten Pandemie-Winter ein sicheres und ebenso spektakuläres Bewegungsangebot im Freien

Wien (OTS) - Am 19. Jänner 2022 startet der Wiener Eistraum in seine 27. Saison. Dann ist auf dem Wiener Rathausplatz wieder 47 Tage lang Eislaufen angesagt – auf hohem Niveau, vor unvergleichlicher Kulisse und im sicheren Rahmen. Die Eisfläche wird dieses Jahr so groß wie nie zuvor. Insgesamt 9.500 m² stehen für pures Eislaufvergnügen zu Verfügung. Eine zusätzliche Plattform auf dem Sky Rink im ersten Stock bietet den Besucher*innen einen traumhaften Ausblick auf die spektakuläre Beleuchtung und die romantisch verschlungenen Eispfade im Rathauspark. Und mit dem neuen Ticketsystem lässt sich auch das Anstehen vor der Kassa vermeiden. Denn wer seine Eintrittskarte zum Wiener Eistraum online kauft, kann heuer kontaktlos direkt aufs Eis und spart noch dazu 10 Prozent des Preises. Alle Informationen sind auf der Website wienereistraum.com zu finden.

Bürgermeister Michael Ludwig freut sich auf den Saisonstart und betont die Bedeutung des Sportangebots an der frischen Luft: „Mir liegt viel daran, den Wienerinnen und Wienern auch in diesen herausfordernden Zeiten ein sicheres Erlebnisangebot in der Stadt zu bieten. Daher freut es mich, dass auch heuer der Wiener Eistraum am Rathausplatz, unter strenger Einhaltung der gegebenen Corona-Schutzmaßnahmen, stattfinden kann. So können alle Wienerinnen und Wiener, die gerne Eislaufen, sicher Bewegung an der frischen Luft machen. Der Eistraum fördert nicht nur die Lebensqualität in der Stadt, sondern auch die Gesundheit der Wiener Bevölkerung – sowohl physisch als auch psychisch.“

Finanzstadtrat Peter Hanke hebt die ambitionierte Weiterentwicklung des beliebten Wiener Freizeit-Klassikers hervor: „Hunderttausende begeisterte Wiener*innen und Gäste aus dem In- und Ausland nützen Jahr für Jahr diese einzigartige Möglichkeit, im Zentrum der Stadt Wintersport zu betreiben. Und obwohl wir von der allseits herbeigesehnten Normalität noch ein Stück weit entfernt sind, steht beim Wiener Eistraum niemand still und es gibt in jeder Saison spannende Neuerungen zu entdecken.“

Urbanes Eislaufvergnügen war noch nie so groß

Wie kaum ein anderer Event in Wien steht der Eistraum für Innovation. Auch in seiner 27. Saison will der Veranstalter stadt wien marketing die Besucher*innen auf dem Rathausplatz mit einer zusätzlichen Attraktion begeistern. Von einer brandneuen Aussichtsplattform im ersten Stock können ab 19. Jänner der wie immer spektakulär beleuchtete Rathauspark und die 500 Meter langen Eispfade bestaunt werden. Die Eisfläche des beliebten Sky Rink wächst dadurch von 880 m² auf insgesamt 1.150 m² an.

Ein Comeback feiern auch die zwei kostenlosen Kinder- und Übungsflächen. Insgesamt stehen allen Bewegungshungrigen und Schlittschuh-Fans 9.500m² für ihre Schwünge auf dem Eis zur Verfügung. Die Veranstaltung, die 1996 mit einer Eisfläche in der Größe eines Eishockeyfeldes startete, ist damit einmal mehr gewachsen und in ihrer 27. Saison größer als je zuvor.

Neues Ticketsystem: Per Online-Buchung schneller und günstiger aufs Eis

Auch beim Ticketsystem des Wiener Eistraums gibt es für die Gäste erfreuliche Verbesserungen: Mit dem Ziel, Menschenansammlungen und Engpässe bei den Kassaschaltern zu vermeiden, setzt der Veranstalter heuer auf Zeitkarten und den Online-Verkauf. Über den neugestalteten Webshop können Eintrittskarten ab sofort zu 100% kontaktlos gekauft werden. Damit ersparen sich die Besucher*innen nicht nur das Warten vor den Kassaschaltern, sondern erhalten gleichzeitig für alle Leistungen im Online-Shop einen Rabatt von 10%. Einfach das QR-Code Ticket am Smartphone mitbringen und direkt an den Drehkreuzen vor der Eisfläche kontaktlos einchecken. Ab Betreten der Eisfläche wird das neue Ticket für vier Stunden gültig sein. Schneller geht es auch dank der Abschaffung des Pfandsystems auf die Eintrittskarten, denn auch hier sollen Anstellschlangen künftig vermieden werden. Neben der Möglichkeit zum kontaktlosen Ticketkauf im Internet stehen auf dem Veranstaltungsgelände weiterhin insgesamt vier Kassafenster und zusätzlich vier Kassaautomaten zur Verfügung.

Der Wiener Eistraum ist auch dieses Jahr eine sichere Sportstätte

Ziel der Stadt Wien ist es, der Bevölkerung und den Gästen der Stadt trotz der Herausforderungen durch die Coronapandemie ein attraktives und sicheres Bewegungsangebot im Freien zu ermöglichen. Gemäß der aktuellen gesetzlichen Verordnung sind deshalb beim Wiener Eistraum Kontrollen des COVID-Status aller Gäste und eine Registrierung geplant. Alle Besucher*innen müssen an den Eingängen den aktuell vorgeschriebene 2G-Nachweis vorzeigen. Die Daten für das Contract-Tracing werden über ein zentrales Registrierungssystem erfasst. Maskenpflicht gilt am gesamten Gelände außer bei der direkten Sportausübung auf dem Eis. Diese Regeln werden vorbehaltlich einer Verlautbarung neuer gesetzlicher Bestimmungen gelten.

Kostenloses Eislaufvergnügen für Kinder und Jugendliche

Mit vierzig brandneuen Eislaufhilfen ausgestattet, können auf den beiden Gratis Eislaufflächen wieder Jung und Alt ihre ersten Schwünge auf dem glatten Parkett versuchen. Die lustigen Tiermotive zum Anhalten zaubern den Übenden garantiert ein Lächeln auf die Gesichter.

Außerdem lädt die Stadt Wien auch diese Saison wieder alle Wiener Kindergärten, Schulen und Horte im Schulverband zum kostenlosen Eislaufen auf dem Wiener Eistraum ein. Die "Schulaktion" gilt jeweils an Schultagen von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Die Tickets sind ohne Voranmeldung bei der Kassa nach Ausfüllen einer Empfangsbestätigung erhältlich. Im Rahmen der Aktion können zudem Schlittschuhe zum ermäßigten Preis ausgeliehen werden. Bei Vorlage eines wienXtra-Ferienspiel-Passes ist das Kinderticket in den Semesterferien günstiger und kostet nur 3,50€.

Ein außergewöhnlicher Event braucht starke Partner

Der Wiener Eistraum kann sich auch dieses Jahr auf die Unterstützung seiner treuen Partner verlassen. Allen voran Wien Energie und Bank Austria, aber auch die Wien Holding oder die REWE Group leisten seit vielen Jahren einen wertvollen Beitrag zur Realisierung und Fortentwicklung des Lieblingsevents vieler Wiener*innen. Neu dabei als offizieller Partner des Eistraums ist dieses Jahr der Hersteller für Premium Elektro Performance Fahrzeuge Polestar. Das schwedische Unternehmen ist seit Oktober auch in Österreich aktiv und präsentiert mit dem vollelektrischen Polestar zwei nachhaltige Mobilität direkt am Rathausplatz.



Der Wiener Eistraum

19. Jänner 2022 bis inkl. 6. März 2022

täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet

Informationen und Tickets unter www.wienereistraum.com

