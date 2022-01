Premiere: „Dok 1: Horoskope – Wer glaubt denn sowas?“

Lisa Gadenstätter wirft einen kritischen Blick in die Sterne

Wien (OTS) - Laut Umfrage glauben 33 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher daran, dass das Geburtshoroskop einen Einfluss auf den Lauf ihres Lebens hat. Astrologinnen und Astrologen sind überzeugt: Die Sterne können einiges über persönliche Stärken verraten und auch bei Entscheidungen ein Wegweiser sein. Wissenschaftlich beweisbar ist das allerdings nicht. In Krisenzeiten wird Sternendeutung stets populärer: Social Media Memes, Horoskop-Apps und Astro-Podcasts liegen im Trend. Lisa Gadenstätter schaut in „Dok 1: Horoskope – Wer glaubt denn sowas?“ am Mittwoch, dem 12. Jänner 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 in die Sterne. Sie spricht mit überzeugten Anhängern und Kritikern der Astrologie und überprüft in einem Experiment, wie sie Menschen mit psychologischen Tricks ansprechen.

Doris Bösmüller, Leiterin einer großen Druckerei, nutzt gelegentlich astrologische Beratung, um unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Der gebürtige Tiroler Dr. Christof Niederwieser ist in Deutschland als Wirtschaftsastrologe tätig. Bereits 2016 habe er laut eigenen Angaben kommen sehen, dass Anfang 2020 eine Krise auf uns zukommt. Er verrät Lisa Gadenstätter seine Prognose zur Pandemie.

Helene von Damm war die Assistentin des US-Präsidenten Ronald Reagan. Nachdem 1981 ein beinahe tödliches Attentat auf ihn verübt wurde, begann seine Frau Nancy, regelmäßig eine Astrologin zu konsultieren, die behauptete, das Attentat vorausgesehen zu haben. Lisa Gadenstätter möchte wissen, ob damals auch politische Entscheidungen auf ihren Ratschlägen basierten.

Die „Astrofluencerin“ Stefanie Koscher betreibt auf Social Media einen Kanal namens „Die Kunst des Tarot“. Sie verknüpft dabei Astrologie mit Kartenlegen. Lisa Gadenstätter bittet sie um eine astrologische Séance. Thema: die Zukunft der österreichischen Regierung. Und Peter Fraiss, studierter Informatiker, hat sich auf Astrokartografie spezialisiert, die Astrologie des Ortes. Er erläutert am Beispiel Niki Lauda, warum man schon im Vorfeld hätte sehen können, dass der Nürburgring, der Ort, an dem Lauda während eines Rennens einen schweren Unfall hatte, ein gefährlicher Platz für ihn war.

Gerda Rogers ist die bekannteste Astrologin Österreichs. Ihre Ö3-Sendung „Sternstunden“ feiert heuer 30-jähriges Jubiläum. Lisa Gadenstätter besucht Rogers im Studio. Dr. Dietmar Hager fotografiert neben seinem Hauptberuf als Handchirurg in seiner privaten Sternwarte in der Nähe von Linz Sterne und Galaxien. Wenn es von Patientinnen und Patienten dezidiert gewünscht wird, wirft Dr. Hager auch einen Blick in deren Horoskop, um günstige Operationszeitpunkte zu ermitteln. Er sieht sich als Vermittler zwischen Astrologie und Astronomie.

Astronom Dr. Stefan Wallner ist durch und durch Wissenschafter und vertraut ausschließlich auf Daten und Fakten. Astrologie arbeite mit unkorrekten Datensätzen und physikalischen Halbwahrheiten, die aus astronomischer Sicht schlichtweg falsch sind. Psychologe Dr. Martin Felinger ordnet Astrologie in das Feld des Lebenshilfemarktes ein und sieht darin Gefahren, die nicht zu unterschätzen sind. Unter seiner Leitung führt Lisa Gadenstätter mit ihrer Crew ein Experiment durch, um zu zeigen, warum wir uns von Horoskopen angesprochen fühlen.

