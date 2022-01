GLOBAL 2000: Start des Klimarates ist große Chance für mutige Klimapolitik in Österreich

Bundesregierung soll schon vorab klarstellen, dass die Ergebnisse ernst genommen werden und in die Ausarbeitung von Gesetzen einfließen

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 sieht den Start Klimarates der Bürgerinnen und Bürger positiv: "Das ist eine große Chance in viele verfahrene Diskussionen wieder neuen Schwung zu bekommen. Nur mit mutigen Schritten können wir einen Ausweg aus der Klimakrise finden. Viele haben Angst vor den Folgen einer heranziehenden Klimakatastrophe, der Klimarat gibt nun Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, an konkreten politischen Lösungen mitzuarbeiten. Mutige Klimapolitik ist die Antwort auf die Klimakrise, nicht Angststarre. In diesem Sinne ist es wichtig, dass die Bundesregierung schon vorab klar signalisiert, dass die Ergebnisse ernst genommen und in die Ausarbeitung von Gesetzen einfließen werden", so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

In vielen anderen Ländern wie Frankreich und Irland haben Klimaräte bereits positive Anreize gesetzt. Gerade in Österreich ist der Handlungsbedarf groß, weil die Treibhausgasemissionen in den letzten 30 Jahren mit Ausnahme des Pandemie-Jahres 2020 nicht gesunken sind. Die erstmalige Organisation eines Klimabürger:innenrates in Österreich ist Teil der Umsetzung der Parlamentsbeschlüsse zum Klimavolksbegehren und damit auch ein Erfolg der 380.590 Unterstützer:innen. Da die Bürger:innen breit aus allen Schichten der Bevölkerung ausgewählt sind, kann der Klimabürger:innenrat auch zeigen, zu welchen Entscheidungen Menschen in Österreich kommen, wenn sie sich ausführlich mit der Thematik auseinandersetzen. GLOBAL 2000 ist im Stakeholder-Beirat vertreten und unterstützt die Umsetzung des Klimarates der Bürgerinnen und Bürger.

