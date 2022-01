Grazie per tutto David! – SPÖ-Delegation trauert um David Maria Sassoli

„Wir verlieren einen großen Europäer, einen engagierten Sozialdemokraten und einen guten Freund“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-EU-Abgeordneten – Andreas Schieder, Evelyn Regner, Günther Sidl, Bettina Vollath und Hannes Heide – zeigen sich vom Ableben des Präsidenten des Europaparlaments David Maria Sassoli tief betroffen. Der italienische Sozialdemokrat ist in der Nacht verstorben. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder sagt: „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei Davids Familie. Wir sind dankbar, dass David sein Leben dem europäischen Projekt verschrieben hat. Sein Einsatz für Demokratie und gegen Populismus und Fremdenfeindlichkeit werden in Erinnerung bleiben. Als Parlamentspräsident hat er das Zentrum der europäischen Demokratie im Angesicht einer beispiellosen Gesundheitskrise in den letzten beiden Jahren handlungsfähig gehalten und so den Beschluss der europäischen Wiederaufbauprogramme ermöglicht. Mit David Maria Sassoli verlieren wir einen großen Europäer, einen engagierten Sozialdemokraten und einen guten Freund. Grazie per tutto David!“ (Schluss) ls

