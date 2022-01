Online-Infoveranstaltung der IMC FH Krems: IMC Virtual Master Lounge am 20. Jänner

Zukunftsfit mit einem Masterstudium an der IMC FH Krems

Krems (OTS) - Am 20. Jänner 2022 können sich Interessierte bei der IMC Virtual Master Lounge von 14.00 bis 19.00 Uhr über das Master-Angebot der IMC FH Krems online informieren.

Die IMC FH Krems bietet Master-Studiengänge in den Bereichen Digitalisierung & Technik, Business, Life Sciences und Health Sciences an. Einige Studiengänge werden komplett in Englisch unterrichtet, zudem als Vollzeit-Studium oder in berufsbegleitender Form.



Zukunftsthemen in den Studiengängen verankert

Ein Master-Studium macht es möglich, das Wissen aus dem Bachelor-Studium zu vertiefen. Es schafft somit eine gute Basis für einen fließenden Berufseinstieg nach Abschluss des Studiums bzw. einen Karrieresprung für jene, die bereits im Berufsleben stehen. Von International Business and Economic Diplomacy und Marketing über Angewandte Gesundheitswissenschaften und Advanced Nursing Practice bis hin zu Digital Business Innovation and Transformation und Medical and Pharmaceutical Biotechnology.

An der IMC FH Krems stehen Zukunftsthemen im Mittelpunkt und Qualität wird großgeschrieben. Dies bestätigen unter anderem zahlreiche Uni-Rankings der vergangenen Jahre. Studierende und Lehrende begegnen einander auf Augenhöhe, wodurch viele wichtige Netzwerke entstehen, von denen man später profitiert. Die Weiterempfehlungsquote der Studierenden und Alumni liegt bei über 90 %.

Alle Master-Studiengänge im Überblick am 20. Jänner ab 14.00 Uhr.

Wirtschaft

International Business and Economic Diplomacy

Management

Management von Gesundheitsunternehmen

Marketing

Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement

Digitalisierung & Technik

Digital Business Innovation and Transformation

Gesundheitswissenschaften

Advanced Nursing Practice

Angewandte Gesundheitswissenschaften

Musiktherapie

Life Sciences

Medical and Pharmaceutical Biotechnology

Mehr Infos: Master Lounge | IMC FH Krems (fh-krems.ac.at)

MC Virtual Master Lounge am 10. Jänner 2022 Zukunftsfit mit einem Masterstudium an der IMC FH Krems Hier informieren

Rückfragen & Kontakt:

IMC Fachhochschule Krems

Michaela Sabathiel – Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802 – E-Mail: marketing @ fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at