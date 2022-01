Neue Geschäftsführung des KDZ

Wien (OTS) - Mit 1.1.2022 hat der Vorstand Mag. Thomas Prorok zum Geschäftsführer des KDZ bestellt. Mag. Thomas Prorok war seit 2009 als Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer im KDZ tätig und wird das KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Mag. Peter Biwald leiten. Der Verantwortungsbereich von Mag. Thomas Prorok umfasst vor allem die europäischen und internationalen Agenden sowie das internationale CAF-Zentrum.

Die Entscheidung zum Ausbau der Geschäftsführung folgt der KDZ-Strategie, welche das KDZ neben dem Österreich-Fokus breiter auf europäischer und internationaler Ebene verankern will. Dies bedeutet zum einen, verstärkt die europäischen und internationalen Trends von Public Governance und Management in die KDZ-Tätigkeiten zu integrieren und zum anderen, die umfassenden KDZ-Kompetenzen bei europäischen Akteur*innen der Verwaltungsreform und -modernisierung einzubringen.

Hierbei wird der CAF (Common Assessment Framework) eine zentrale Rolle spielen. Der CAF ist das europäische System für exzellente Qualität und Governance in öffentlichen Verwaltungen. Das KDZ wird seine Kompetenzen im Bereich des CAF international weiter ausbauen und Knowledge Hub für alle öffentlichen Verwaltungen werden, welche den CAF nutzen.

Für Mag. Thomas Prorok ist die Ausrichtung auf Europa von besonderer Wichtigkeit für das KDZ: „Die Europäische Union setzt sich immer stärker für Verwaltungs- und Strukturreformen in den Mitgliedsländern ein. Zwischen 2021-2027 stellt die Europäische Kommission 864 Millionen Euro für die Unterstützung von Strukturreformen zur Verfügung. Es ist wichtig, die Erfahrungen und das Wissen des KDZ zu Verwaltungsreformen, Public Governance, Dezentralisierung, Kommunen und öffentlichen Finanzen in die europäischen Reformprogramme einzubringen. Es ist aber auch genauso wichtig für das KDZ, an den neuen Verwaltungs- und Strukturreformen teilzuhaben, und dadurch die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln.“

