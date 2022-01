Dr. Florian Dressler neuer Partner bei undconsorten

Zum 1. Januar 2022 wurde Herr Dr. Florian Dressler zum Partner der undconsorten Managementberatung GmbH & Co. KG bestellt.

Berlin (ots) - Florian Dressler, geboren 1977, studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin und der Sophia Universität in Tokio. 2007 wurde er in Berlin im Bereich Luftverkehr promoviert.

Seine Karriere begann Florian Dressler 2006 als Unternehmensberater bei McKinsey & Company in Berlin mit Aufenthalten in Südafrika und dem Mittleren Osten. Dabei begleitete er Transformationsprojekte vor allem in den Sektoren Transport, Travel & Logistics sowie Automotive & Assembly. 2013 wechselte er zu undconsorten als Associate Principal. Seitdem berät er DAX-Konzerne und Familienunternehmen bei der Konzeption und Umsetzung umfangreicher Veränderungsprogramme auf allen Ebenen der Organisation. Hier hat er branchenübergreifend eine breite Klientenbasis aufgebaut. Beratungsschwerpunkte von Florian Dressler liegen in den Bereichen Organisationsdesign, Performance Management und Change. Bei undconsorten ist er zudem für das Recruiting verantwortlich.

Darüber hinaus hat Florian Dressler eine Lizenz für Berufspiloten und bildet als Fluglehrer Flugschülerinnen und Flugschüler zu Verkehrsflugzeugführern aus. Neben seiner praktischen fliegerischen Tätigkeit beschäftigt er sich besonders intensiv mit Flugpsychologie und Luftrecht. "In der Arbeit mit unseren Klienten wie auch in der Fliegerei spielt der 'Human Factor' eine zentrale Rolle - vor allem wenn es darum geht, komplexe Entscheidungen unter Druck zu treffen. Da können die beiden Disziplinen enorm voneinander profitieren", sagt Florian Dressler.

Undconsorten berät DAX-Konzerne, Familienunternehmen, Private-Equity-Firmen und öffentliche Institutionen rund um die Themen Leadership, Organization und People. Seitdem Dr. Jens Müller-Oerlinghausen und Dr. Axel Sauder undconsorten 2006 gegründet haben, ist die Firma auf mittlerweile über 40 Berater*innen an den drei Standorten Berlin, München und Basel angewachsen.

