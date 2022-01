Schweizer Hosting-Provider METANET schließt sich dogado Unternehmensgruppe an

Dortmund (ots) - Der etablierte Schweizer Hoster METANET und die inhabergeführte Unternehmensgruppe dogado schließen sich zusammen. Gemeinsam bilden sie einen der führenden Hosting-Provider in der DACH-Region. In diesem Zuge wird Tilia Schnarwiler ab sofort die Gesamtleitung der METANET AG übernehmen.

Tilia und Mirco Schnarwiler, die Unternehmer hinter METANET, verfolgen seit der Gründung eine konsequente Vision: "Wir wollen zuverlässige Web-Lösungen mit einem schnellen und persönlichen Support anbieten, um kleine und mittlere Unternehmen online erfolgreich zu machen." Um diese Vision in der Zukunft noch besser umzusetzen, haben sie sich mit der internationalen Unternehmensgruppe dogado zusammengeschlossen.

Beide Unternehmen teilen gleiche Stärken: dogado und METANET überzeugen konstant mit besten Befragungsergebnissen hinsichtlich ihrer Produkt- und Service-Qualität. Gemessen an der Anzahl ihrer Kunden gehört die Gruppe in Deutschland, Österreich und nun auch der Schweiz zu den Top Hosting-Providern. Dazu Daniel Hagemeier, Miteigentümer und CEO von dogado: "Mit unseren beiden Geschäftsbereichen Cloud & Domains und Digital Marketing Services sind wir in der Lage, nicht nur Websites zu hosten, sondern auch online erfolgreich zu machen. Und darauf kommt es vielen kleinen und mittleren Unternehmen heute an."

Tilia Schnarwiler erklärt dazu: "METANET steht für verlässliche Infrastruktur und herausragenden Kundensupport, mehr als 55.000 Kunden vertrauen uns heute. Als wir unseren zukünftigen Partner ausgesucht haben, haben uns insbesondere der Kundenfokus und der hohe Qualitätsanspruch von Daniel und dem Team der dogado überzeugt." Tilia Schnarwiler wird künftig die Geschäftsführung bei METANET innehaben. Auch Gründer Mirco Schnarwiler bleibt im Unternehmen.

Der Zusammenschluss mit dogado ermögliche es, mit dem Unternehmen einen nächsten Schritt gehen zu können, so Tilia Schnarwiler: "Wir werden unser Produktportfolio ausbauen und gemeinsam daran arbeiten, am Schweizer Markt noch stärker zu wachsen." Dazu werden die Geschäfte vom Standort in Zürich und auch dem Rechenzentrumsstandort in der Schweiz fortgeführt und ausgebaut.

Die dogado group mit Hauptniederlassungen in Dortmund (Deutschland), Wien (Österreich) und nun auch Zürich (Schweiz) zählt rund 370.000 Kunden. Über 580 Mitarbeitende betreuen das Produktportfolio der Geschäftsbereiche Cloud & Domains sowie Digital Marketing Services.

Über die dogado group

Die dogado group gehört zu den führenden Geschäftskunden-Anbietern für Cloud-Hosting und Digital Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten Spezialisten für cloudbasiertes Hosting und Digital Marketing. Heute arbeiten rund 580 Mitarbeitende in Niederlassungen in Dortmund, Wien, Zürich, Hannover, Halle (Saale), Lübeck und Dresden. Mit den Marken dogado, METANET, HEROLD, checkdomain, profihost, BUSYMOUSE, easyname und alfahosting unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 370.000 Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dogado.group

