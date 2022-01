VP-Janoch: Endlich verpflichtende Corona-Tests in den Kindergärten einführen!

Lollipop-Tests oder Nasenbohrer-Tests: Die ÖVP Wien fordert sofort den Schutz der jüngsten Kinder – Wien bleibt hinter Bundesländern zurück

Wien (OTS) - „Dass in Wiener Kindergärten immer noch nicht getestet wird, ist ein ganz gravierendes Problem. Die Eltern sind wirklich in großer Sorge“, so die Familiensprecherin der ÖVP Wien, Gemeinderätin Silvia Janoch, zum heutigen Kindergarten-Start nach den Weihnachtsferien. Nach wie vor werden in den Kindergärten der Bundeshauptstadt keine verpflichtenden Tests durchgeführt. Die Stadtregierung appelliert lediglich auf ein freiwilliges Testen daheim.

„Ich verstehe wirklich nicht, warum ein Testen in den Kindergärten einfach nicht möglich ist. Es sind auch die Nasenbohrer-Tests, die an den Schulen durchgeführt werden, durchaus im Kindergarten mit den älteren Kindern möglich. Das könnte in einem Sitzkreis oder gleich in der Garderobe von den Eltern erledigt werden. Die Testboxen, die in den Schulen aufgebaut sind, können auch in den Kindergärten aufgestellt werden“, erklärt die Diplom-Pädagogin Janoch und verweist zudem auf eine Firma im 7. Bezirk, die PCR-Lollipop-Tests entwickelt. „Mit diesen Tests werden in Bayern die Kinder getestet. Warum bitte nicht in Wien? Auch in Österreich sind in einigen anderen Bundesländern Lollipop-Tests bereits im Einsatz. Zum Beispiel in Niederösterreich.“ So wird etwa im Kindergarten in Sollenau mittels Antigen-Lollipop-Tests bei einer Einverständniserklärung der Eltern jeden Montag, Mittwoch und Freitag getestet. Die Kosten übernimmt die Gemeinde. „Besser Antigen als kein Test. Warum sind solche Tests in Wien nicht machbar?“

Große Ansteckungsgefahr in den Kindergärten

Laut Janoch ist in den Kindergärten eine große Dunkelziffer vorhanden, die nicht überprüft wird. „Abgesehen von den Kindern, die sehr wohl schwer an Corona erkranken können, sind auch die Pädagoginnen und Pädagogen nicht geschützt, da sie nicht mit einer Maske arbeiten können. Es sind auch nicht alle Kindergärtnerinnen und Kindergärtner durchgeimpft. Im Kindergarten herrscht die absolute Ansteckungsgefahr. Und wenn ein Kind privat positiv getestet wird, ist die ganze Gruppe für fünf Tage gesperrt und die Familien in Quarantäne – mit Geschwisterkindern, die dann nicht zur Schule dürfen“, so Janoch und fordert von der Stadtregierung eine rasche Teststrategie. „Ich begreife es wirklich nicht, warum in den Kindergärten nach wie vor nicht getestet wird! Hier muss die Stadt ganz klar so bald als möglich den Schutz unserer jüngsten Kinder gewährleisten!“

