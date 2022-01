Bis zu 894.000 bei „Die Toten vom Bodensee“

Erfolgreiche ORF-Premiere und Topwerte für 14. Film der ORF/ZDF-Krimireihe mit Waldstätten und Koeberlin

Wien (OTS) - Mit bis zu 894.000 Zuseherinnen und Zusehern sind Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin ins neue Jahr gestartet und haben gestern, am Sonntag, dem 9. Jänner 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 einen neuen Fall um „Die Toten vom Bodensee“ gelöst. Durchschnittlich waren 854.000 bei „Das zweite Gesicht“, dem 14. Film der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe, mit dabei. Der Marktanteil erreichte 27 Prozent. Sowohl mit der durchschnittlichen Reichweite als auch mit dem Marktanteil liegt dieser Film auf Platz zwei seit Start der Reihe (2014). Und Fortsetzung folgt: „Unter Wölfen“ ist bereits abgedreht und ebenfalls voraussichtlich 2022 on air.

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Graf Filmproduktion und der Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Vorarlberg.

„Die Toten vom Bodensee – Das zweite Gesicht“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) abrufbar. Diese und viele weitere Folgen der beliebten Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ können auf Flimmit (https://flimmit.at) gestreamt werden.

