Schladming-Nachtslalom der Damen am 11. Jänner ab 17.15 Uhr in ORF 1

Bis zu 1,248 Millionen sahen gestern Adelboden-Doppelsieg des ÖSV

Wien (OTS) - Nach der Absage des Rennens in Flachau springt Schladming ein und somit haben am Dienstag, dem 11. Jänner 2022, auch die alpinen Damen ihren Nachtslalom auf der legendären Nightrace-Piste – coronabedingt leider ohne Publikum an der Rennstrecke. ORF 1 berichtet ab 17.15 Uhr live, der entscheidende zweite Durchgang steht dann zur Primetime um 20.15 Uhr auf dem Programm.

Die Kommentatoren sind Peter Brunner und Thomas Sykora. Im Zielraum analysieren Ernst Hausleitner und Marlies Raich.

Groß war bereits gestern das Publikumsinteresse im ORF: Bis zu 1,248 Millionen Ski-Fans sahen den entscheidenden zweiten Durchgang beim Herren-Slalom in Adelboden, im Schnitt waren 1,158 Millionen bei 61 Prozent Marktanteil (53 bzw. 55 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 dabei. Das ist der Adelboden-Slalom-Topwert seit dem Jahr 2004.

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und nachträglich auch als Video-on-Demand angeboten.

