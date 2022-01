Für 2021: AKNÖ-Wieser fordert 1000 Euro Corona-Bonus für alle ArbeitnehmerInnen im Gesundheitsbereich

Anerkennung für Arbeitsverdichtung und neue Herausforderungen

St. Pölten (OTS) - Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser fordert für 2021 einen Corona-Bonus von 1000 Euro für die ArbeitnehmerInnen im Gesundheitsbereich. „Die MitarbeiterInnen stehen in der Pandemie zwei Jahren unentwegt im Einsatz und zählen zu den wahren LeistunsgträgerInnen. Angesichts der Arbeitsverdichtung, den zusätzlichen Herausforderungen und der steigenden Inflation ist diese Anerkennung absolut notwendig, so Wieser.



Die ArbeitnehmerInnen in den Krankenhäusern, den Pflegeeinrichtungen, den mobilen Betreuungsdiensten und Rettungsorganisationen setzen seit Pandemie-Beginn alles daran, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Der Bonus in Höhe von 500 Euro, der Mitte 2021 beschlossen wurde, kam erst ein halbes Jahr später zur Auszahlung und hat außerdem nicht alle Berufsgruppen und ArbeitnehmerInnen inkludiert. Dieser Bonus wurde außerdem für das Jahr 2020 beschlossen. „Die Bundesregierung kündigt vieles an, die konkrete Umsetzung bleibt sie meist schuldig. Jetzt kann sie unter Beweis stellen, ob ihr die vielbeklatschten Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich tatsächlich etwas wert sind“, betont Wieser.



