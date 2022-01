Kabarett-Gala: “Geschmiert, geschoben und gemauschelt - Lachen gegen Korruption”

Initiative Saubere Hände organisierte gemeinsam mit der Kulisse Wien einen Kabarettabend gegen Korruption

Wien (OTS) - In der traditionsreichen Kleinkunstbühne Kulisse, unter neuer Leitung durch Alexa Ötzlinger, startete das Jahr mit einer Kabarett-Gala, in der sich alles ums Geld drehte, um jenes Geld, das etwa über Parteispenden den Besitzer wechselt. Caroline Athanasiadis, Stefanie Sargnagel, die Gebrüder Moped und Nikbakhsh & Oppitz widmeten sich gestern Abend auf humoristischer Weise dem Thema Korruption. Ganz nach der 3G-Regel „geschmiert, geschoben und gemauschelt“, die von der österreichischen Politik schon lange gewissenhaft umgesetzt wird. Wo überall Korruption stattfindet, darüber informierte Martin Kreutner, einer der Initiatoren des Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren. Durch den Abend führte Ursula Bittner, Sprecherin der Initiative Saubere Hände.

“Österreichs Politik steckt seit Jahren fest im Sumpf der Korruption. Genau dieser Missstand wird heute von den Künstler:innen Caroline Athanasiadis, Stefanie Sargnagel, den Gebrüdern Moped sowie Michael Nikbakhsh & Klaus Oppitz auf den Punkt gebracht. Gemeinsam werden wir uns im Jahr 2022 entschieden dafür einsetzen, diesen dunklen Machenschaften endlich ein Ende zu setzen. Wir brauchen endlich saubere Politik,” sagt Ursula Bittner, Sprecherin der Initiative Saubere Hände und Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace in Österreich.

Inspiration für das Programm des Kabarettabends lieferte die Tagespolitik. Das internationale Investigativ-Konsortium “Organized Crime and Corruption Reporting Project” kürte Sebastian Kurz nun sogar zu einem der fünf korruptesten Politikern 2021. Damit wird Österreichs Ex-Bundeskanzler beispielsweise in einem Atemzug mit dem belarussischen Präsident Alexander Lukaschenko und dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad genannt.

Die Initiative Saubere Hände und die Kulisse Wien wollten mit dem Abend dazu beitragen, das Problembewusstsein in der österreichischen Bevölkerung zu verbessern. Der Humor diente als Vehikel, um politische Missstände zu benennen und verständlich zu transportieren. Die fachlichen Beiträge von Martin Kreutner zeigten schließlich auf, dass etwas getan werden kann - und muss.

Alexa Ötzlinger, neue Leiterin der Kulisse, bringt das Thema auf den Punkt: „Wir sind uns ja einig, dass Korruption etwas absolut Schlechtes ist. Das meinen auch alle in der Politik! Trotzdem passiert seit Jahren nichts. Heißt vermutlich: Korruption ist schon schlecht, aber man tut lieber nichts dagegen, weil womöglich kann man ja selber einmal davon profitieren.”

Der Abend war der erste in einer Reihe von weiteren Kabarett-Veranstaltungen zum Thema Korruption. Der zweite Termin ist bereits fixiert: Am 14. März treten Malarina, Nadja Maleh, Toxische Pommes, Nikbakhsh & Oppitz und Florian Scheuba in der Kulisse Wien auf. Wieder mit dabei sind Martin Kreutner und Ursula Bittner.

Der Reinerlös des Abends kommt der Anti-Korruptions-Initiative Saubere Hände sowie den Organisationen Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren zugute.

Fotos vom Kabarettabend finden Sie hier:

https://bit.ly/Saubere_Haende_Fotos

Über die Initiative Saubere Hände:

Die Initiative Saubere Hände wurde Mitte Oktober 2021 gestartet. Sie fordert, dass die österreichische Bundesregierung unabhängig vom Regierungsprogramm umfassende Gesetze gegen Korruption beschließt. Zudem sollen alle Korruptions-Verdachtsfälle von Politiker:innen lückenlos aufgeklärt werden.

Weitere Details zur Initiative finden Sie auf www.sauberehaende.org.

Über Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren

Zwölf Proponent:innen initiierten Ende Juni 2021 das Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren. Der Grund: Die seit vielen Jahren im Land grassierende Korruption sowie eine zunehmend fragwürdige politische Kultur. Korruption unterwandert unsere Demokratie sowie unseren Rechtsstaat. Sie untergräbt unseren sozialen Zusammenhalt und zwischenmenschliches Vertrauen. Insgesamt wurden 72 Forderungen erarbeitet, die sich in fünf große Themenblöcke unterteilen. Weitere Details zu den Forderungen etc. finden Sie auf

https://antikorruptionsbegehren.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.ª Ursula Bittner, MBA

Sprecherin Saubere Hände

M: +43 664 960 64 29

E: info @ sauberehaende.org



Alexa Oetzlinger MA

Intendantin Kulisse Wien

M: +43 660 6937358

E: alexa.oetzlinger @ kulisse.at