Lisa Neuhauser neue Pressesprecherin des Österreichischen Bauernbundes

Sie folgt mit Jänner 2022 Martina Rieberer nach

Wien (OTS) - Lisa Neuhauser übernimmt die Leitung der Kommunikation und damit die Funktion als Pressesprecherin des Österreichischen Bauernbundes. "Mit ihr konnten wir eine äußerst engagierte und in der digitalen Kommunikation erfahrene Pressesprecherin für unser Team gewinnen. Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Bäuerinnen und Bauern und damit der Land- und Forstwirtschaft in den klassischen und digitalen Kommunikationskanälen weiter zu stärken", so Bauernbund-Präsident Georg Strasser und Direktor Norbert Totschnig.

Die 23-jährige Mostviertlerin, aufgewachsen auf einem Milchviehbetrieb, konnte in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit sammeln. Die neue Pressechefin des Österreichischen Bauernbundes studierte Marketing und Management an der Fachhochschule Wiener Neustadt und an der University of Saskatchewan in Kanada. Zuletzt war sie als Referentin für Presse und digitale Kommunikation beim Verein "Wirtschaften am Land" tätig.

Leistungen der Bauernfamilien für die Gesellschaft sichtbarer machen

"Die Klimakrise und die Forderung nach mehr Tierwohl konfrontieren die Bäuerinnen und Bauern mit einer bislang unbekannten Erwartungshaltung. Darüber hinaus bringt der EU-Green-Deal zahlreiche Maßnahmen, die erfolgreich kommunikativ begleitet werden müssen. In Zukunft sind wir ungemein gefordert, alle Akteure entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette für die kommenden Herausforderungen zu sensibilisieren. Um den ökosozialen Weg mit unseren Bäuerinnen und Bauern weiterzugehen, braucht es starke und authentische Botschaften. Neben den klassischen Kommunikationskanälen eröffnet uns die digitale Welt neue Türen, um die Anliegen unserer Bauernfamilien und der Menschen in den ländlichen Regionen Österreichs breiter und gezielter zu kommunizieren. Besonders freue ich mich auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen sowie auf ein gutes Einvernehmen mit allen Journalistinnen und Journalisten", so Neuhauser.

Die bisherige Pressechefin des Österreichischen Bauernbundes, Martina Rieberer, wechselt mit Jänner 2022 zur Österreichischen Bauernzeitung. "Wir möchten uns bei Martina Rieberer für ihr Engagement bedanken und freuen uns über die personelle Verstärkung bei Österreichs größter Wochenzeitung für den ländlichen Raum", so Strasser und Totschnig. (Schluss)

