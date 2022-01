NEOS Salzburg fordern Reduktion der Zahlungsfrist bei Behandlungskosten von EU-Gastpatienten

Huber: „Hohe Außenstände bremsen Investitionen und sorgen für Planungsunsicherheit.“

Salzburg (OTS) - „Mit der Rückkehr des Wintertourismus rückt ein Problem für Krankenhäuser in Salzburg wieder in den Vordergrund: Die Geldforderung der Behandlungskosten bei EU-Gastpatienten. Dabei ist nicht die Rückzahlung der ausstehenden Behandlungskosten das Problem, sondern die lange Zahlungsfrist von 18 Monaten. Am Ende der Wintersaison 2018/2019 betrugen alleine im Bundesland Salzburg die offenen Forderungen, die durch EU-Gastpatienten verursacht wurden, rund € 45 Mio.“, so NEOS Salzburg Gesundheitssprecher, Zweiter Präsident Dr. Sebastian Huber.



„Derzeitiges EU-Recht sieht eine Zahlungsfrist von 18 Monaten nach Einlangen der Forderung beim ausländischen Versicherungsträger vor. Besonders für Krankenhäuser mit privaten Trägern sind die teils hohen Ausstände aufgrund der Geldforderungen wegen EU-Gastpatienten problematisch“ so Huber, der anfügt: „Für uns NEOS ist eine Zahlungsfrist von 18 Monaten im Jahr 2021 viel zu lang. Die teils hohen Ausstände, verursacht von EU-Ausländern, bremsen Investitionen und sorgen für Planungsunsicherheit. Teilweise müssen die Spitäler diese Lücke durch Zwischenfinanzierung über Bankkredite in Millionenhöhe schließen.“



„Um die Krankenhäuser zu entlasten fordern wir NEOS eine Reduktion dieser Zahlungsfrist auf sechs Monate. Gerade im Jahr 2022 muss eine Überweisung innerhalb dieser Zeit möglich sein. Dazu haben wir einen Antrag eingebracht, der in der kommenden Ausschusssitzung am Mittwoch behandelt wird“, so Huber abschließend.

Den Antrag finden Sie hier:

www.salzburg.gv.at/00201lpi/16Gesetzgebungsperiode/5Session/121.pdf



