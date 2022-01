Ski alpin: Frauen-Slalom in Schladming - Behörde und Polizei startklar

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Verstärkte "Corona-Kontrollen" angekündigt.

Schladming (OTS) - Noch am selben Tag der Absage des für 11. Jänner 2022 angesetzten Frauen-Weltcup-Slaloms in Flachau sprang Schladming als Austragungsort ein. Damit fahren die Damen erstmals seit der Ski-WM 2013 wieder ein Rennen auf der Planai und erstmals überhaupt ein Weltcup-Rennen auf dem steilen Zielhang der Planai – wenn auch ohne Live-Publikum. Gerade einmal zwei Wochen später, am 25. Jänner 2022, soll dort der 25. FIS-Alpine-Nachtslalom der Herren ("The Nightrace") über die Bühne gehen. Ob mit oder ohne Zuschauer ist derzeit noch unklar.

Behörden und Polizei vorbereitet

Jedenfalls vorbereitet auf diese Weltcup-Doppel sind Behörden sowie Einsatzkräfte. Als polizeilicher Einsatzleiter agiert auch heuer wieder der Bezirkspolizeikommandant von Liezen, Oberstleutnant Siegmund Schnabl. Gemeinsam mit Veranstalter und Behörde wird der erfahrene Alpinpolizist auch beim Damen-Slalom für die Umsetzung der erarbeiteten Sicherheits- und Präventionskonzepte sorgen. Für Zaungäste wird es, gleich wie beim Nightrace im Vorjahr, nur wenig zu sehen geben. Großräumige Absperrungen und Meter hoher Sichtschutz sollen einen guten Blick auf das Rennen nahezu unmöglich machen. Zutritt zum abgesicherten Veranstaltungsgelände bekommen nur offiziell Akkreditierte. Überwacht werden die strengen Sicherheitsvorkehrungen durch zahlreiche Ordner des Veranstalters mit Unterstützung der Polizei.

Corona-Schwerpunktkontrollen angekündigt

Neben den üblichen Aufgaben wird heuer auch die Kontrolle der Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen am Rande des Events am Programm stehen. Eine verstärkte Kontrolltätigkeit war ja, insbesondere mit Blick auf die epidemiologischen Entwicklungen angesichts der Omikron-Variante, vor wenigen Tagen seitens der Bundesregierung in Aussicht gestellt worden. „Wir unterstützen hier die örtliche Gesundheitsbehörde. Gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Liezen und mit personeller Unterstützung der Einsatzeinheit (EE), der neu installierten Bereitschaftseinheit (BE) sowie Polizistinnen und Polizisten des Bezirkes Liezen werden wir am Rande des Sportevents auch genau auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen achten“, so Schnabl.

