Bundesschulsprecherin: Aufruf zu PCR-Test vor Schulstart am Montag

Damit der Schulstart nach den Ferien möglichst reibungslos ablaufen kann, ruft Susanna Öllinger die Schülerschaft dazu auf, sich noch am Wochenende PCR testen zu lassen

Wien (OTS) - Nach den wohlverdienten Weihnachtsferien startet für alle 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler am Montag wieder die Schule. Um Sicherheit zu gewähren, wird der Schulbetrieb wieder mit der bekannten Sicherheitsheitsphase und damit verbundenen strengeren Maßnahmen in der Schule losgehen. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger richtet am Freitag vor dem Schulstart noch einen Appell an alle Schülerinnen und Schüler, bereits am Wochenende einen PCR-Test durchzuführen, damit Infektionen in der Schule gleich zu Beginn bestmöglichst verhindert werden können.

“Damit unsere Schulen am Montag wieder sicher starten können, müssen wir alle mithelfen! Deswegen der Appell an alle Schülerinnen und Schüler, am Samstag oder Sonntag einen PCR Test durchzuführen”, so Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger. Es sei wichtig, dass infizierte Kinder und Jugendliche nicht erst am Montag, wenn sie bereits Teil des Schulalltags wurden, erkannt werden, sondern diese gar nicht erst in die Schule kommen. “Auch möchte ich noch vor dem Schulstart am Montag noch einmal Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte dazu ermutigen, sich und ihre Kinder impfen zu lassen. Und an alle, die bereits zweimal geimpft sind auch an der Stelle der dringende Aufruf, sich die Booster-Impfung zu holen!”, ergänzt Susanna Öllinger.

Damit die Schulen offen, aber vor allem sicher bleiben, braucht es eine enge und verlässliche Teststrategie sowie eine hohe Impfquote unter den Schülerinnen und Schülern. “Je öfter sich die Schülerinnen und Schüler sowohl in ihrer Freizeit, als auch in der Schule testen lassen, desto besser. An der Stelle wollen wir auch noch einmal betonen, dass wir uns sehr freuen, dass ab 17. Jänner nun in ganz Österreich mindestens zwei Mal die Woche ein PCR-Test durchgeführt werden muss”, so die Bundesobfrau der Schülerunion, Carina Reithmaier abschließend.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Mira Lobnig

Pressesprecherin Schülerunion

mira.lobnig @ schuelerunion.at

+43 664 411 68 12