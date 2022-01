Bundeskanzler Karl Nehammer positiv auf Corona getestet

Wien (OTS) - Bundeskanzler Karl Nehammer wurde heute positiv auf COVID19 getestet. Nehammer ist am Dienstag aus dem Urlaub zurückgekehrt und hat noch am Mittwoch-Nachmittag einen routinemäßigen PCR-Test mit negativem Ergebnis gemacht. Die Ansteckung erfolgte offensichtlich am Mittwoch-Abend im Kontakt mit einem Mitglied seines Sicherheitsteams, das gestern (Donnerstag) positiv auf COVID19 getestet wurde. Dieses Ergebnis liegt seit heute vor.

Der Bundeskanzler hat sich heute, Freitag, sofort mittels PCR-Verfahren testen lassen, das positive Ergebnis wurde durch einen zweiten Test (ebenfalls PCR) bestätigt. Nehammer ist selbstverständlich dreifach geimpft. Er befindet sich in Heimquarantäne, führt seine Amtsgeschäfte derzeit von zu Hause aus mittels Video- und Telefonkonferenzen und wird in den nächsten Tagen keine öffentlichen Termine mit Personenkontakt wahrnehmen. Nehammers Ehefrau und seine Kinder wurden heute negativ getestet.

Während der gestrigen Beratungen mit GECKO (und den per Video zugeschalteten Landeshauptleuten) hat Bundeskanzler Nehammer durchgehend eine FFP2-Maske getragen. Dennoch wurden alle Personen, zu denen der Bundeskanzler gestern Kontakt hatte, verständigt. Bei der Pressekonferenz waren die Teilnehmer durch Plexiglas-Scheiben voneinander getrennt, zu Journalistinnen und Journalisten bestand ausreichend Sicherheitsabstand, darüber hinaus trugen alle Journalistinnen und Journalisten durchgehend FFP2-Masken.

Der Bundeskanzler zeigt derzeit keine Symptome und sagt: „Es besteht kein Grund zur Sorge, es geht mir gut. Mein Appell ist weiterhin: Gehen Sie impfen, lassen Sie sich boostern, das schützt Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einem schweren Verlauf.“

