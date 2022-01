„Thema“: Omikron – die fünfte Welle rollt

Außerdem am 10. Jänner um 21.10 Uhr in ORF 2: Der Bergdoktor – hinter den Kulissen in Ellmau

„Thema" am Montag, dem 10. Jänner 2022, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Omikron – die fünfte Welle rollt

Mit Verspätung, aber mit voller Wucht trifft die fünfte Welle der Pandemie jetzt auch Österreich. Die Omikron-Variante bringt explodierende Infektionszahlen, aber weniger schwere Verläufe, vor allem für dreifach Geimpfte und Genesene. Die Epidemiologin Eva Schernhammer ist vorsichtig optimistisch: „In Brasilien, wo die Omikron-Welle begonnen hat, ist sie schon wieder fast vorbei.“ Dennoch sorgt man in Krankenhäusern vor und holt Mitarbeiterinnen aus der Pension zurück: „Ich hab’ schon überlegt, weil die letzten eineinhalb Jahre Pandemie mich sehr ausgelaugt haben“, gesteht die pensionierte Stationsschwester Angelika Bruny, „aber ich helfe gerne aus.“ Um die Energieversorgung zu sichern, sind 50 Mitarbeiter von Wien-Energie in Kraftwerke eingezogen und werden von der Außenwelt abgeschottet. Die Schulen bleiben vorerst offen. Susanne Greber-Platzer, Leiterin der AKH-Kinder- und Jugendheilkunde, beruhigt: „Es sind derzeit viel weniger Kinder wegen Omikron im Spital als in Zeiten vor der Pandemie wegen der Grippe.“ Wie bewältigen wir Omikron? Eine Reportage von Sabina Riedl und Markus Stachl.

Projekt Ylvie – wie ein Unfall das Leben einer Familie verändert

Vor fünf Jahren erleidet Ylvie Pfeifer bei einem Autounfall schwerste Kopfverletzungen. Im Krankenhaus gibt man der 18-Jährigen keine Überlebenschance. Doch Ylvies Eltern kämpfen um das Leben ihrer Tochter, wissend, dass sie schwer behindert bleiben wird. Ein Jahr lang liegt Ylvie im Wachkoma. Dann das erste Lächeln. Heute, fünf Jahre später, kann die junge Frau sogar wieder sprechen. Ihre Eltern, die sie hingebungsvoll betreuen, haben nun das einzigartige „Projekt Ylvie“ ins Leben gerufen. In einer renovierten Mühle in Niederösterreich soll es erstmals Aktivurlaub für Menschen mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma geben – gemeinsam mit ihren pflegenden Familienmitgliedern. Sonja Hochecker hat Familie Pfeifer besucht.

Der Bergdoktor – hinter den Kulissen in Ellmau

„Pro Folge ein Patient – wenn ich so arbeiten würde, müsste ich die Ordination bald zusperren“, sagt Dr. Lorenz Steinwender. Er ist der „echte“ Bergdoktor in Ellmau. Der Tiroler Ort ist seit 14 Jahren die Kulisse für die erfolgreiche Fernsehserie. „Diese ungewöhnlichen Fälle, die der Bergdoktor ständig löst, das ist schon sensationell“, sagt Primarius Markus Reichkendler von der Klinik Schwaz, die in der Serie als Schauplatz dient, augenzwinkernd. Dem Publikum gefällt’s. Ab 12. Jänner läuft die 15. „Bergdoktor“-Staffel im ORF. Die Region wurde zum touristischen Aushängeschild. Wie geht es in Ellmau wirklich zu? Ein Realitätscheck von Eva Kordesch.

