ORF-Premiere für „Marie Brand und die falschen Freunde“ am 8. Jänner in ORF 2

Neuer Fall für das unschlagbare Ermittlerduo Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann

Wien (OTS) - Falsche Alibis, ein unangenehmes Wiedersehen und ein Ausflug mit einem Sportwagen, der das Herz erfreut – Marie Brands (Mariele Millowitsch) Assistent Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) durchlebt diesmal eine Achterbahn der Gefühle. Denn der Tatverdächtige und er waren einmal beste Freunde und auch das Mordopfer kennt Simmel von früher. Und so ermittelt das unschlagbare Duo in der ORF-Premiere von „Marie Brand und die falschen Freunde“ am Samstag, dem 8. Jänner 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 in einem höchst brisanten Fall, bei dem schmerzhafte Lebenslügen ans Licht kommen. Regisseurin Isabel Prahl inszenierte den neuen Fall der beliebten Krimireihe nach einem Drehbuch von Timo Berndt. In weiteren Rollen sind u. a. Thomas Heinze, Golo Euler, Angela Roy, Klaus Zmorek, Christian Erdt und Karen Dahmen zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Auf der Geburtstagsfeier seiner Frau lässt Baulöwe Borris Angersbach (Klaus Zmorek) eine Bombe platzen. Sein Sohn Malte (Jan Niklas Berg) soll in seine Fußstapfen treten. Die Ankündigung sorgt für böses Blut. Ehefrau Luise (Angela Roy) und Borris’ Stiefsohn Kai (Golo Euler) fühlen sich übergangen. Luise hat die Firma mit in die Ehe gebracht und eigentlich Kai diesen Posten versprochen. Als kurz darauf Juniorchef Malte erschlagen am Rheinufer aufgefunden wird, deutet für Kommissarin Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihren Assistenten Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) alles auf Kai als Täter hin. Doch Simmel ist befangen. Er kennt den Tatverdächten und das Opfer von früher.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at