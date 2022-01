Kai Pflaume lädt zu „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 8. Jänner in ORF 1

Mit u. a. Stefan Kraft, Julia Dujmovits, Mark Forster, Alexander Zverev, Maria Furtwängler und zehn spannenden Duellen

Wien (OTS) - Viele kleine und große Stars begrüßt Kai Pflaume wieder am Samstag, dem 8. Jänner 2022, um 20.15 Uhr, wenn die erste Ausgabe im neuen Jahr von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ auf dem Programm von ORF 1 steht. In zehn spannenden Duellen der ORF/ARD-Erfolgsshow gehen diesmal Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft, Snowboard-Olympionikin Julia Dujmovits, der österreichische Fitness-Influencer Sascha Huber, die Schauspielerin Maria Furtwängler, Comedian und Moderator Bernhard Hoëcker sowie Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Sänger und Hit-Garant Mark Forster ins Rennen um den Sieg. Ebenfalls den Herausforderungen stellen sich der Profikicker Christoph Kramer gemeinsam mit Sportmoderator Jochen Breyer, Schauspielerin Emilia Schüle und in seiner eigenen Kategorie „Klein gegen Jan Josef“ der Schauspieler und Duellallrounder Jan Josef Liefers. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung tritt Niklas (12) aus Dortmund im „Ball-Surf-Duell“ gegen Stefan Kraft an, fordert Charlott (13) aus Sangerhausen im „Stufen-Balance-Duell“ Julia Dujmovits heraus, stellt sich Sascha Huber im „Handstand-Duell“ dem achtjährigen Leonas aus Berlin und will die zehnjährige Fey aus Wien im „Hula-Hoop-Duell“ gegen Emilia Schüle gewinnen.

Die Wettkämpfe von „Klein gegen Groß“ am 8. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 1 im Überblick:

Das „Tatort-Duell“: Lisann (11) gegen Jan Josef Liefers

Dass das neunjährige Mädchen sich schon immer für Krimis interessiert, ist kaum verwunderlich, denn ihre Eltern arbeiten beide bei der Polizei. Beste Voraussetzungen also für Lisann aus dem nordrhein-westfälischen Sendenhorst. Sie behauptet, alle Ermittler aus über 1.000 „Tatort“-Folgen in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Krimireihe nur anhand eines Fotos zu erkennen und dem richtigen Einsatzort zuordnen zu können. Lisanns Gegner ist dabei niemand Geringerer als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne alias Jan Josef Liefers, der seit 2002 im Münsteraner Tatort spielt.

Das „Tennis-Bowling-Duell“: Marco (12) gegen Alexander Zverev Der aktuelle deutsche U12-Jugendmeister Marco trifft in diesem Duell auf Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev. Der zwölfjährige Herausforderer aus dem bayerischen Penzberg ist sich seiner Sache sicher: Er will mit seinem Tennisschläger und Tennisbällen mehr Bowling-Pins zum Fallen bringen als sein Idol und Kontrahent.

Das „Deutschpop-Duell“: Helen (9) gegen Mark Forster

Die neunjährige Helen aus Dietingen in Baden-Württemberg muss im Duell gegen Sänger Mark Forster die Ohren spitzen, denn es geht darum, drei gleichzeitig abgespielte Hits zu erkennen. Gelingt es Mark Forster als Profi-Musiker gegen Helen zu bestehen oder kassiert er von seiner kleinen Herausforderin einen Satz heiße Ohren?

Das „Ball-Surf-Duell“: Niklas (12) gegen Stefan Kraft

Egal ob Handball, Schwimmen, Laufen oder Trampolinspringen – der zwölfjährige Niklas aus Dortmund ist ein Meister der Balance und Körperspannung und liebt es, sich immer wieder neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Über reichlich Balance und Körperspannung verfügt auch Niklas’ Gegner, der dreifache Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft. Er nimmt die Herausforderung an, so schnell wie möglich in Bauchlage über 20 Gymnastikbälle zu „surfen“.

Das „Hühner-Duell“: Jessica (11) gegen Maria Furtwängler

Bei Jessica aus Dorsten dreht sich seit Jahren alles um das geliebte Federvieh. Kein Wunder – ihr Papa ist Landwirt! Die Elfjährige kümmert sich allein um die Fütterung, Stallung, Freilauf und natürlich die Kuscheleinheiten der Haushühner. Bei „Klein gegen Groß“ will der Hühner-Fan Jessica ihr Know-how unter Beweis stellen und nur anhand von Bildausschnitten verschiedene Hühnerrassen erkennen. Mit Hühnern kennt sich auch Jessicas Gegnerin Maria Furtwängler bestens aus, denn sie ist ebenfalls stolze Hühner-Mama und hat sogar beim Stallbauen selbst mitgeholfen. Doch reicht ihr Wissen, um im Duell mit einer Schnabellänge vorn zu gewinnen?

Das „Handstand-Duell“ Leonas (8) gegen Sascha Huber

Der achtjährige Leonas aus Berlin stammt aus einer Artistenfamilie und hat die Begeisterung fürs Handakrobatik von seinen Eltern geerbt. Im Duell tritt er gegen YouTuber Sascha Huber an und behauptet, dass er im Handstand öfter mit einer Hand die gegenüberliegende Schulter berühren kann als der österreichische Fitness-Star. Kann der mit Ausdauer und Kraft überzeugen oder steigt ihm das Ganze zu Kopf?

Das „Rückennummern-Duell“: Samuel (10) gegen Christoph Kramer und Jochen Breyer

Wer es bei „Klein gegen Groß“ gleich mit zwei Gegnern aufnimmt, muss sich seines Wissens sehr sicher sein. Im „Rückennummern-Duell“ fordert Samuel aus Bad Heilbrunn mit Borussia-Mönchengladbach-Profi Christoph Kramer und Sportmoderator Jochen Breyer gleich ein Fußballexperten-Duo heraus. Kleiner Fußballfan oder großes Expertenduo: Wer hat die Rückennummern aller Bundesligaspieler besser im Kopf und kann mit ihnen mehr Rechenaufgaben lösen?

Das „Hula-Hoop-Duell“: Fey (10) gegen Emilia Schüle

Hula Hoop hat in den vergangenen zwei Jahren ein großes Comeback gefeiert und sich zu einer echten Trendsportart entwickelt. Die zehnjährige Fey aus Wien schwingt den Hula-Hoop-Reifen wann immer sie Zeit und Platz findet – und das nicht nur um die Hüften, sondern auch um Arme, Knie oder um den Hals. Für ihr Duell gegen Schauspielerin Emilia Schüle legt Fey noch einen obendrauf: Während der Reifen in Bewegung gehalten wird, müssen Ausfallschritte gemacht werden. Wer schafft mehr Ausfallschritte während der Reifen kontinuierlich rotieren muss?

Das „Höhlen-Duell“: Niklas (10) gegen Bernhard Hoëcker

Für Niklas aus Nürnberg ist klar: Er möchte einmal Höhlenforscher werden – genau wie seine Eltern. Für den Zehnjährigen ist es Abenteuer pur, sich im Dunklen durch enge Passagen zu zwängen, um neue Orte zu entdecken. Auch Bernhard Hoëcker hat sich der Faszination von mehreren jahrtausendalten Stalaktiten, Stalagmiten und Co. verschrieben. In seiner Freizeit ist der Schauspieler und Comedian häufig auf Erkundungstour in verschiedenen Höhlen unterwegs. Kennt er auch weltweit alle Höhlen gut genug, um im Duell mehr davon zu erkennen als Niklas?

Das „Stufen-Balance-Duell“: Charlott (13) gegen Julia Dujmovits Charlott aus Sangerhausen liebt es wackelig – je mehr, desto besser! Seit sie zwei Jahre alt ist trainiert die junge Balance-Künstlerin auf Bällen, Rollen und anderen wackligen Untergründen. Charlotts Gegnerin mag es auch actionreich und fühlt sich mit einem Brett unter den Füßen am wohlsten. Bei „Klein gegen Groß“ muss die österreichische Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits die Schneelandschaft allerdings mit einem Fernsehstudio tauschen, wenn es darum geht, auf einem Rola Bola balancierend mehr Stufen übereinander zu stapeln und auf diese zu steigen.

