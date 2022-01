Interaktive Übungen für die Schule: „Jedes Kind hat Rechte!“

Der Verein Starke Stimmen stellt in Kooperation mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien Materialien zu Kinderrechten für den Unterricht zur Verfügung.

Wien (OTS) - Wissen über Kinderrechte macht Kinder stark. Wenn dieses Wissen aus Handeln entsteht, wirkt es intensiv und nachhaltig auf die Einzelnen und deren Beziehungen. Und wenn in diesem Prozess gemeinsam etwas Bleibendes geschaffen wird, macht das besondere Freude und ruft die Erfahrungen immer wieder in Erinnerung.

Diese Erkenntnisse verbindet der Verein Starke Stimmen in neuen Materialien für den Unterricht in der Volksschule und darüber hinaus. So sind Übungen zu Kinderrechten entstanden, die mittels spielerischer, forschender und theaterpädagogisch inspirierter Zugänge intensive Beschäftigung und Austausch ermöglichen und deren Abschluss jeweils ein fertiges „Produkt“ bildet – sei es ein Kinderrechte-Baum, eine Wandzeitung oder ein Insektenhotel. Dabei finden auch immer wieder die Erfahrungen der Kinder in der Pandemie Raum.

Den Wiener Kinder- und Jugendanwält:innen ist es seit vielen Jahren ein Anliegen, Kinderrechte an Schulen zu stärken. „Wenn die gesamte Schulgemeinschaft weiß, dass jedes Kind und jede:r Jugendliche Schutz vor Gewalt und Diskriminierung, bestmögliche Versorgung und Teilhabe nicht nur verdient, sondern das Recht darauf hat, bringt das positive Impulse in vielerlei Hinsicht“, so Dunja Gharwal und Ercan Nik Nafs. „Die vorliegenden Materialien regen dazu an, einen solchen rechtebasierten Zugang zu leben – und zwar bei allen kinderrechtlich relevanten Themen.“

Materialien „Jedes Kind hat Rechte! Kinderrechte spielerisch vermitteln in der der Schule“





